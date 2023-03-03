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ФСБ: Вылазка украинских националистов в Брянской области пресечена

Противника выдавили на территорию Украины и нанесли по нему массированный артиллерийский удар

03 марта 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

ФСБ пресекла вылазку украинских националистов в Климовском районе Брянской области, сообщили ТАСС в ведомстве.

Отмечается, что во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противника "выдавили" на территорию Украины, где по нему нанесли "массированный артиллерийский удар".

Ранее президент России Владимир Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области.

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Комментарии 13

  • "Выдавали" - в переводе на русский язык это значит спокойно сделали свое дело и ушли? А "нанесли артиллерийский удар" - пульнули пару снарядов в сторону укограницы? Попали хоть в центр принятия решений-то?
    03 марта, Гость   Ответить
  • То есть не задержали
    03 марта, Гость   Ответить
  • КГБ СССР до 1985 года не выдавливало, а уничтожали шпионов, тем более террористов, или брали в плен. И удивило, 40 человек зашло террористов, а по ним работала артиллерия.Я давно проходил военную подготовку в университете, такого нам не рассказывали про артиллерию.Обычно она била по большим площадям.Может, конечно. тактика и стратегия давно изменились.Я не критикую армию, я удивляюсь.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Нападение произошло утром, до украинской границы от села - ровно 122 метра. В селе была взорвана электроподстанция и газовая станция. ВСУшники взяли в заложники семью с двумя детьми, подробности в материале. По одним данным зашли 70 ВСУшников, по другим 40, но в реальности скорее всего не больше десятка. Убили несколько мирных жителей, сфотографировались и ушли. Очевидно рейд был осуществлен для пиара, т.к. в нём были задействованы уроженцы России - неонацисты.
    03 марта, Гость   Ответить
  • А, ну теперь понятно все объяснили. Действительно, если от села до границы 122 метра- тогда охранять на нужно! Или я ошибаюсь?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Всю границу никогда не перекроешь.
    03 марта, Гость   Ответить
  • "Гость, Всю границу никогда не перекроешь" - значит, я правильно сказал. Охранять не нужно. 5 млн. силовиков зачем нам тогда? Малолеток с пауками по торговым центрам кошмарить?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Так теперь и будут шастать, перед почтой селфи делать?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Во-первых не 5, а 4,5. Во-вторых, это на всю страну площадью 17,5 млн квадратных км.
    03 марта, Гость   Ответить
  • 17.5 млн. кв.км- звучит грозно. Но чукчи-то тут причем? Они вроде законопослушные, не нарушают? А границу с враждебным государством лишним миллионом прикрыть не помешало-бы. Ничего, думаю оставшиеся 3.5 миллиона с ЧВК Редан как-нибудь справятся...
    03 марта, Гость   Ответить
  • противника выдавили на территорию Украины---что значит выдавили? Т.е. он ушел обратно, или как? Какие у противника потери?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Сходили, гражданских убили и ушли домой?
    03 марта, Гость   Ответить
  • 70 человек. пришли, постреляли по гражданским и ушли... зачем приходили? идиоты?
    03 марта, Гость   Ответить
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