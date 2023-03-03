ФСБ: Вылазка украинских националистов в Брянской области пресечена
Противника выдавили на территорию Украины и нанесли по нему массированный артиллерийский удар
03 марта 2023, 07:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
ФСБ пресекла вылазку украинских националистов в Климовском районе Брянской области, сообщили ТАСС в ведомстве.
Отмечается, что во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противника "выдавили" на территорию Украины, где по нему нанесли "массированный артиллерийский удар".
Ранее президент России Владимир Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области.
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