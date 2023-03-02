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"Видели, что там дети сидят". Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом

По словам президента, нападавшие видели, что им навстречу едет гражданская машина и всё равно открыли огонь

02 марта 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал терактом произошедшее сегодня в Брянской области. Глава государства подчеркнул, что боевики проникли на территорию страны и открыли огонь по гражданским. 

"Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. "Нива" обыкновенная. Открыли огонь", – заявил президент в эфире канала "Россия 1"

Глава государства добавил, что "именно такие люди" ставили перед собой задачу лишить россиян исторической памяти, истории, традиций и языка.

Напомним, утром 2 марта губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в Брянскую область проникли диверсанты, где напали на машинуТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что в регионе идёт боестолкновение с украинскими диверсантами. 

Позднее СМИ сообщили, что в ближайшие часы президент Путин якобы может провести экстренное заседание Совета безопасности по ситуации в Брянской области. Ответственность на себя взял "Русский добровольческий корпус"* (РДК*). Он состоит преимущественно из российских неонацистов, которые перешли на сторону Украины.

* Признан в России террористическим и запрещён

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Комментарии 7

  • Это не люди, это фашисты. Им что ребенка убить, что старика, все едино.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Это его задача обеспечивать безопасность в стране.
    02 марта, Гость   Ответить
  • российских неонацистов, которые перешли на сторону Украины --- о, русские нацисты перешли под укронацистов
    03 марта, Гость   Ответить
  • Еще нигде и никогда никого не было, чтобы все было обеспечено. И никогда не будет. Пока всех тварей не утилизируют
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, тогда почти никого не останется) ведь каждый из нас для кого-то тварь)
    03 марта, Гость   Ответить
  • Достаточно уничтожить тварей, метящихся при стрельбе в детей
    03 марта, Гость   Ответить
  • почти никого не останется --- останутся победившие тварей
    03 марта, Гость   Ответить
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