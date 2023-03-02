"Видели, что там дети сидят". Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом
По словам президента, нападавшие видели, что им навстречу едет гражданская машина и всё равно открыли огонь
02 марта 2023, 19:10, ИА Амител
Президент России Владимир Путин назвал терактом произошедшее сегодня в Брянской области. Глава государства подчеркнул, что боевики проникли на территорию страны и открыли огонь по гражданским.
"Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. "Нива" обыкновенная. Открыли огонь", – заявил президент в эфире канала "Россия 1".
Глава государства добавил, что "именно такие люди" ставили перед собой задачу лишить россиян исторической памяти, истории, традиций и языка.
Напомним, утром 2 марта губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в Брянскую область проникли диверсанты, где напали на машину. ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что в регионе идёт боестолкновение с украинскими диверсантами.
Позднее СМИ сообщили, что в ближайшие часы президент Путин якобы может провести экстренное заседание Совета безопасности по ситуации в Брянской области. Ответственность на себя взял "Русский добровольческий корпус"* (РДК*). Он состоит преимущественно из российских неонацистов, которые перешли на сторону Украины.
* Признан в России террористическим и запрещён
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