После скандала с квартирой россияне массово сдают билеты на концерты Долиной
Суд вернул квартиру артистке, оставив покупательницу недвижимости ни с чем
29 ноября 2025, 19:35, ИА Амител
Волна "культуры отмены" затронула Ларису Долину, что выражается в массовом возврате билетов на ее запланированные концерты.
Как сообщает "База", на концерте во Владивостоке, намеченном на сегодня, количество нереализованных мест резко возросло: теперь их насчитывается 224, в то время как вчера их было всего 25. В Хабаровске, где выступление запланировано на 2 декабря, наблюдается аналогичная тенденция – число незабронированных билетов увеличилось с 7 до 35.
Более того, крупные организации и их отделы PR также отреагировали на происходящее. Например, известный московский ресторан "Кафе Пушкинъ" убрал информацию о новогоднем выступлении певицы, билеты на которое стоили 95 тысяч рублей, из своих социальных сетей и с официального сайта. Сеть "Бургер Кинг" временно приостановила доставку заказов по адресу Долиной до момента урегулирования вопроса о возврате средств покупательнице ее квартиры.
Ранее сообщалось, что судебное разбирательство подтвердило право Ларисы Долиной на владение квартирой в районе Хамовники. Иск против певицы на сумму 112 миллионов рублей был отклонен судом.
19:59:36 29-11-2025
Зачем старой еврейке Кудельман (долина) надрываться на сцене
Когда её воровская схема приносит больше денег ?
21:01:15 29-11-2025
Гость (19:59:36 29-11-2025) Зачем старой еврейке Кудельман (долина) надрываться на сцене... Для отвода глаз наверно
20:09:15 29-11-2025
Какая же она неприятная и противная
09:26:59 30-11-2025
Гость (20:09:15 29-11-2025) Какая же она неприятная и противная... Я бы сказал МЕРЗКАЯ.
20:30:10 29-11-2025
покупательница тож еврейка
21:40:02 29-11-2025
Санечек (20:30:10 29-11-2025) покупательница тож еврейка... Сговор...
21:43:14 29-11-2025
А сколько отказников в процентах? Больше на хотелки смахивает
22:15:35 29-11-2025
Молодцы!
22:47:47 29-11-2025
Долина выставила квартиру на продажу снова!!!
:-)
23:43:35 29-11-2025
Возможно все это проделки пострадавшей стороны, я думаю, что там человек тоже не простой со 112 миллионами.
11:41:52 30-11-2025
а что она поет то? какие нетленки и мировые хиты стоят 95000р??? люди, вы с ума сошли что ли? она не Ф.Меркьюри и не Курт Кобейн, какие нх 95000р.?
13:54:55 30-11-2025
Какие же у нас богатые люди в стране. Не знают куда деньги видать девать. Покупают еще билеты на всякий отстой. Ноют еще что живут бедно.
18:24:42 30-11-2025
ну и дураки
20:32:31 30-11-2025
Кстати да - запросто девелоперы (застройщики) проплатили всем участникам этот цирк и завалили рынок вторички.
20:40:54 30-11-2025
Бабки бабками, но наказаны должны быть и судьи. Странные они выносят решения. Они способствуют распространению такого мошенничества на 146%. И это наводит на неприятные мысли о порядочности судей. Их ответственность разве не входит в их зарплату?