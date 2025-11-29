НОВОСТИОбщество

После скандала с квартирой россияне массово сдают билеты на концерты Долиной

Суд вернул квартиру артистке, оставив покупательницу недвижимости ни с чем

29 ноября 2025, 19:35, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom
Волна "культуры отмены" затронула Ларису Долину, что выражается в массовом возврате билетов на ее запланированные концерты.

Как сообщает "База", на концерте во Владивостоке, намеченном на сегодня, количество нереализованных мест резко возросло: теперь их насчитывается 224, в то время как вчера их было всего 25. В Хабаровске, где выступление запланировано на 2 декабря, наблюдается аналогичная тенденция – число незабронированных билетов увеличилось с 7 до 35.

Более того, крупные организации и их отделы PR также отреагировали на происходящее. Например, известный московский ресторан "Кафе Пушкинъ" убрал информацию о новогоднем выступлении певицы, билеты на которое стоили 95 тысяч рублей, из своих социальных сетей и с официального сайта. Сеть "Бургер Кинг" временно приостановила доставку заказов по адресу Долиной до момента урегулирования вопроса о возврате средств покупательнице ее квартиры.

Ранее сообщалось, что судебное разбирательство подтвердило право Ларисы Долиной на владение квартирой в районе Хамовники. Иск против певицы на сумму 112 миллионов рублей был отклонен судом.

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

19:59:36 29-11-2025

Зачем старой еврейке Кудельман (долина) надрываться на сцене
Когда её воровская схема приносит больше денег ?

  64 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:01:15 29-11-2025

Гость (19:59:36 29-11-2025) Зачем старой еврейке Кудельман (долина) надрываться на сцене... Для отвода глаз наверно

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:09:15 29-11-2025

Какая же она неприятная и противная

  48 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:59 30-11-2025

Гость (20:09:15 29-11-2025) Какая же она неприятная и противная... Я бы сказал МЕРЗКАЯ.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Санечек

20:30:10 29-11-2025

покупательница тож еврейка

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:40:02 29-11-2025

Санечек (20:30:10 29-11-2025) покупательница тож еврейка... Сговор...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

21:43:14 29-11-2025

А сколько отказников в процентах? Больше на хотелки смахивает

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:15:35 29-11-2025

Молодцы!

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:47:47 29-11-2025

Долина выставила квартиру на продажу снова!!!
:-)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:43:35 29-11-2025

Возможно все это проделки пострадавшей стороны, я думаю, что там человек тоже не простой со 112 миллионами.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:52 30-11-2025

а что она поет то? какие нетленки и мировые хиты стоят 95000р??? люди, вы с ума сошли что ли? она не Ф.Меркьюри и не Курт Кобейн, какие нх 95000р.?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:54:55 30-11-2025

Какие же у нас богатые люди в стране. Не знают куда деньги видать девать. Покупают еще билеты на всякий отстой. Ноют еще что живут бедно.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:24:42 30-11-2025

ну и дураки

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

20:32:31 30-11-2025

Кстати да - запросто девелоперы (застройщики) проплатили всем участникам этот цирк и завалили рынок вторички.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:40:54 30-11-2025

Бабки бабками, но наказаны должны быть и судьи. Странные они выносят решения. Они способствуют распространению такого мошенничества на 146%. И это наводит на неприятные мысли о порядочности судей. Их ответственность разве не входит в их зарплату?

  9 Нравится
Ответить
