После скандала с квартирой россияне массово сдают билеты на концерты Долиной

Суд вернул квартиру артистке, оставив покупательницу недвижимости ни с чем

29 ноября 2025, 19:35, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

Волна "культуры отмены" затронула Ларису Долину, что выражается в массовом возврате билетов на ее запланированные концерты.

Как сообщает "База", на концерте во Владивостоке, намеченном на сегодня, количество нереализованных мест резко возросло: теперь их насчитывается 224, в то время как вчера их было всего 25. В Хабаровске, где выступление запланировано на 2 декабря, наблюдается аналогичная тенденция – число незабронированных билетов увеличилось с 7 до 35.

Более того, крупные организации и их отделы PR также отреагировали на происходящее. Например, известный московский ресторан "Кафе Пушкинъ" убрал информацию о новогоднем выступлении певицы, билеты на которое стоили 95 тысяч рублей, из своих социальных сетей и с официального сайта. Сеть "Бургер Кинг" временно приостановила доставку заказов по адресу Долиной до момента урегулирования вопроса о возврате средств покупательнице ее квартиры.

Ранее сообщалось, что судебное разбирательство подтвердило право Ларисы Долиной на владение квартирой в районе Хамовники. Иск против певицы на сумму 112 миллионов рублей был отклонен судом.