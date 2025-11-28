НОВОСТИОбщество

Для удачной покупки квартиры жители Москвы начали ходить к "стене Долиной"

Москвичи организовали новое место силы и теперь идут туда "на паломничество"

28 ноября 2025, 17:35, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom
Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

После нашумевшей истории с обманом Ларисы Долиной при продаже квартиры, в столице родилась свежая городская легенда. Теперь люди, планирующие приобрести недвижимость, приносят к дому артистки домашние тапочки и плюшевые игрушки, считая, что это поможет им в будущих сделках, сообщает Telegram-канал "Москва с огоньком".

Наряду с этим они оставляют записки, адресованные "духу успешной продажи". Одна из таких гласит: "Старушка, старушка, не обмани с двушкой".

«Местные жители окрестили эту стену новой городской точкой притяжения и достопримечательностью», – говорится в сообщении.

Напомним, Долина продала квартиру в центре Москвы стоимостью 112 миллионов рублей в августе прошлого года. После чего певица пошла в суд, сообщив, что действовала под влиянием мошенников и передала деньги им. В итоге суд встал на сторону артистки и вернул ей проданное имущество.

Ранее сообщалось, что Долина заработает на новогодних выступлениях не меньше 105 млн рублей – это почти полная стоимость "украденной квартиры".

Певица Слава / Фото: соцсети артистки

Певица Слава обрушилась на Ларису Долину из-за срыва продажи недвижимости

Артистка заявила, что из-за истории с мошенниками, в которую попала Долина, продажа ее собственной квартиры сопровождается чрезмерными проверками
НОВОСТИОбщество
Москва Мошенники квартира

Комментарии 8

Avatar Picture
гость

17:41:01 28-11-2025

так Долина еще и на тапочках с игрушками поднимется

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
...

18:35:12 28-11-2025

Они обе известной национальности... Как так?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:49:05 28-11-2025

3 раза тьфу на долину и ее миллионы. Надо повторить

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:00:33 28-11-2025

Не понимаю чё на Долину накинулись? Были судебные разбирательства и Долина действует/бездействует согласно решениям суда.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

23:12:57 28-11-2025

Эффект Кудельман (Долиной) показал чего стоит собственность, суд, договор.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:17:07 29-11-2025

Всех, кто подходит к этой стене, сразу везти в Кащенко!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:02:12 29-11-2025

Это же место силы)))) очаг духовной хитрожопости?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:00 01-12-2025

"Старушка, старушка, не обмани с двушкой". Ржал 2 минуты)
И после такого Запад планирует напасть на Россию. Они в своем уме?) Да мы только одним: ....икота, икота перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якого на всякого ....половина Европы к ногтю прижмем)

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров