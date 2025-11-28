Для удачной покупки квартиры жители Москвы начали ходить к "стене Долиной"

Москвичи организовали новое место силы и теперь идут туда "на паломничество"

После нашумевшей истории с обманом Ларисы Долиной при продаже квартиры, в столице родилась свежая городская легенда. Теперь люди, планирующие приобрести недвижимость, приносят к дому артистки домашние тапочки и плюшевые игрушки, считая, что это поможет им в будущих сделках, сообщает Telegram-канал "Москва с огоньком".

Наряду с этим они оставляют записки, адресованные "духу успешной продажи". Одна из таких гласит: "Старушка, старушка, не обмани с двушкой".

«Местные жители окрестили эту стену новой городской точкой притяжения и достопримечательностью», – говорится в сообщении.

Напомним, Долина продала квартиру в центре Москвы стоимостью 112 миллионов рублей в августе прошлого года. После чего певица пошла в суд, сообщив, что действовала под влиянием мошенников и передала деньги им. В итоге суд встал на сторону артистки и вернул ей проданное имущество.

Ранее сообщалось, что Долина заработает на новогодних выступлениях не меньше 105 млн рублей – это почти полная стоимость "украденной квартиры".