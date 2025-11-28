Для удачной покупки квартиры жители Москвы начали ходить к "стене Долиной"
Москвичи организовали новое место силы и теперь идут туда "на паломничество"
28 ноября 2025, 17:35, ИА Амител
После нашумевшей истории с обманом Ларисы Долиной при продаже квартиры, в столице родилась свежая городская легенда. Теперь люди, планирующие приобрести недвижимость, приносят к дому артистки домашние тапочки и плюшевые игрушки, считая, что это поможет им в будущих сделках, сообщает Telegram-канал "Москва с огоньком".
Наряду с этим они оставляют записки, адресованные "духу успешной продажи". Одна из таких гласит: "Старушка, старушка, не обмани с двушкой".
«Местные жители окрестили эту стену новой городской точкой притяжения и достопримечательностью», – говорится в сообщении.
Напомним, Долина продала квартиру в центре Москвы стоимостью 112 миллионов рублей в августе прошлого года. После чего певица пошла в суд, сообщив, что действовала под влиянием мошенников и передала деньги им. В итоге суд встал на сторону артистки и вернул ей проданное имущество.
Ранее сообщалось, что Долина заработает на новогодних выступлениях не меньше 105 млн рублей – это почти полная стоимость "украденной квартиры".
17:41:01 28-11-2025
так Долина еще и на тапочках с игрушками поднимется
18:35:12 28-11-2025
Они обе известной национальности... Как так?
18:49:05 28-11-2025
3 раза тьфу на долину и ее миллионы. Надо повторить
21:00:33 28-11-2025
Не понимаю чё на Долину накинулись? Были судебные разбирательства и Долина действует/бездействует согласно решениям суда.
23:12:57 28-11-2025
Эффект Кудельман (Долиной) показал чего стоит собственность, суд, договор.
07:17:07 29-11-2025
Всех, кто подходит к этой стене, сразу везти в Кащенко!
20:02:12 29-11-2025
Это же место силы)))) очаг духовной хитрожопости?
09:22:00 01-12-2025
"Старушка, старушка, не обмани с двушкой". Ржал 2 минуты)
И после такого Запад планирует напасть на Россию. Они в своем уме?) Да мы только одним: ....икота, икота перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якого на всякого ....половина Европы к ногтю прижмем)