Последний шанс выиграть миллион. В "Гранд Арене" подведут итоги большого розыгрыша

Остаются буквально сутки, чтобы успеть принять в нем участие

13 сентября 2024, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KZ1Cd

Баннер мероприятия предоставлен организаторами

14 сентября 2024 года в 14:00 в барнаульском торговом центре "Гранд Арена" состоится долгожданный розыгрыш ценных призов среди покупателей. Участники, сбросившие чеки за товары в специальный ящик, смогут стать обладателями заветного сертификата номиналом 1 000 000 рублей на покупки в ТВК и других приятных подарков от партнеров акции.

Осталось совсем немного времени, чтобы успеть принять участие: чеки принимают до 12:00 14 сентября 2024 года.

Условия участия просты:

Сделайте покупки в отделах ТВК "Гранд Арена" на сумму от 5 000 рублей. Укажите на чеке свои ФИО и номер телефона. Опустите чек в специальный ящик для сбора чеков до 12:00 14 сентября 2024 года. Ждите розыгрыша и присутствуйте на нем лично 14 сентября.

Участников ждут:

главный приз – 1 000 000 рублей на покупки в ТВК "Гранд Арена";

дополнительные призы – пять сертификатов по 100 000 рублей на покупки в ТВК "Гранд Арена";

подарки от партнеров розыгрыша – SILK PLASTER*, Könner Sofa*, Dvernoy*, "Орматек", "Галерея лепного декора", Holz*, "Салон финской мебели", "Двери России" (ГК "Двери из Европы"), "Империя пола и дверей", MARKA*, Primavera, "Декорация", "Евростиль".

По словам маркетолога ТВК "Гранд Арена" Дарьи Шмаковой, для получения приза нужно предъявить паспорт.

"Это необходимо для подтверждения личности, так как на чеках участники указывали не только номер телефона, но и полные ФИО", – пояснила Дарья Шмакова. Она также напомнила, что в розыгрыше участвуют только оригиналы кассовых чеков, по копии подарок не отдадут. Еще одно важное условие ­– чтобы получить подарок в случае выигрыша, нужно присутствовать на розыгрыше лично.

Не пропустите возможность стать обладателем ценных призов. Итак, розыгрыш состоится 14 сентября 2024 года с 14:00 до 16:00 на первом этаже в ТВК "Гранд Арена" (центральный вход) по адресу Павловский тракт, 180.

Баннер мероприятия предоставлен организаторами

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. Сроки розыгрыша – с 1 марта по 14 сентября 2024 года.

Возрастное ограничение 18+

* SILK PLASTER ("Силк Пластер"); Könner Sofa ("Кёнер Софа"); Dvernoy ("Дверной"); Holz ("Хольц"); MARKA ("Марка"); Primavera ("Примавера"); Pro design ("Про дизайн")

ООО "Неаполь"

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