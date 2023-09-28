Соответствующие поправки в законодательство уже направлены в правительство РФ

28 сентября 2023, 15:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Матерям предлагают выплачивать пособия по уходу за ребенком до полутора лет, даже если они вышли работать на полный день, пишет "СенатИнформ".

Напомним, сейчас получение пособия возможно, только если находящаяся в отпуске по уходу за ребенком мать занята неполный рабочий день.

Сенатор Елена Перминова уточнила, что если женщина досрочно выходит на работу, за ней сохраняется социальная выплата, но прекращается декретный отпуск, при этом она будет платить налоги.

"С социальных выплат у нас налоги не платятся, поэтому все будет уравновешено и доходы бюджета не пострадают", – подчеркнула она.

Ранее amic.ru подробно рассказал о ежемесячных детских пособиях, которые будут платить и после выхода из декрета.