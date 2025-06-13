Посольство РФ в Тель-Авиве порекомендовало гражданам пока не посещать Израиль

При наличии возможности россиянам порекомендовали покинуть страну

13 июня 2025, 15:47, ИА Амител

Флаг Израиля / Фото: unsplash.com / Levi Meir Clancy

Посольство РФ в Тель-Авиве призвало россиян воздержаться от поездок в страну до нормализации ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также гражданам России порекомендовали покинуть Израиль при наличии возможности.

"Находящимся в Израиле российским гражданам – сохранять спокойствие и бдительность, неукоснительно соблюдать указания израильских властей по мерам безопасности, оставаться вблизи безопасных мест и в случае необходимости не покидать их до уведомления местных властей", – сказано в публикации.

Напомним, 13 июня в 03:00 по московскому времени военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по территории Ирана. В Израиле ввели особое положение, в рамках которого отменили все массовые мероприятия и приостановили работу предприятий. В ответ на атаку Иерусалима Тегеран запустил более сотни беспилотников и запросил заседание Совбеза ООН. Иерусалим, в свою очередь, заявил, что начатая им операция "Ам Калави" ("Нация львов") продлится "столько, сколько нужно", а ВВС страны готовы к перехвату беспилотников и защите граждан.