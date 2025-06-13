Иран ответил на воздушную атаку Израиля. Новые подробности конфликта
Военно-воздушные силы Израиля готовы к перехвату летательных аппаратов
13 июня 2025, 14:38, ИА Амител
Иран запустил более сотни беспилотников в ответ на воздушную атаку Израиля, которая произошла в ночь на 13 июня. В связи с ударами Тегеран также запросил заседание Совбеза ООН. Иерусалим, в свою очередь, заявил, что начатая им операция "Ам Калави" ("Нация львов") продлится "столько, сколько нужно", а ВВС страны готовы к перехвату беспилотников и защите граждан. Новые подробности обострившегося ирано-израильского конфликта – в материале amic.ru.
Правда ли, что Тегеран ответил на атаку Тель-Авива?
Да. Как сообщает РИА Новости, Израиль зафиксировал запуск БПЛА со стороны Ирана. Представитель ЦАХАЛ заявил информационному агентству, что военно-воздушные силы готовы к перехвату и защите граждан. Известно, что Тегеран запустил более сотни беспилотников.
Также иранское правительство заявило, что Тегеран приступил к "необходимым оборонным, политическим и правовым мерам" в ответ на удары Израиля. В связи с воздушными атаками государство запросило экстренное заседание Совбеза ООН.
Как на удары Израиля по Ирану реагирует мировое сообщество?
Атаками ЦАХАЛ обеспокоился Генсек ООН Гутерреш. Со слов заместителя официального представителя организации Фархана Хака, он просит Израиль и Иран проявлять максимальную сдержанность.
Удары Иерусалима по Тегерану осудили Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия и Турция.
Дональд Трамп заявил, что США готовы защитить и себя, и Израиль, если Иран попытается ответить на удары ЦАХАЛ.
Тем временем на фоне обострения ирано-израильского конфликта продолжают расти цены на нефть – инвесторы опасаются перебоев с поставками после атаки Израиля по Ирану. Bloomberg пишет, что они поднялись уже на 13%.
Что известно о погибших и пострадавших?
На западной границе Ирана, в городском округе Касре-Ширин, погиб один человек, 24 пострадали.
Генштаб Ирана сообщил, что из-за удара Израиля погибли командующий войсками ПВО и глава КСИР (Корпуса стражей исламской революции). Кроме того, погибли не менее шести иранских физиков-ядерщиков, информирует агентство Nour News.
Повлияло ли обострение конфликта на Россию?
Из-за воздушных атак Израиль и Иран закрыли небо над своими территориями. Это сказалось на расписании рейсов российских авиакомпаний: его начали менять таким образом, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Кроме того, российское посольство в Египте призвало туристов, отдыхающих в Шарм-эш-Шейхе, соблюдать повышенную осторожность. Тем, кто только собирается поехать в путешествие, советуют оценить риски.
Что происходит в Израиле?
На фоне возможного ответа Тегерана на атаки самолет премьера Израиля Нетаньяху подняли в воздух.
Особое положение действует на всей территории страны: отменены массовые мероприятия, приостановлена работа всех предприятий (кроме критических инфраструктур).
Как пишут СМИ, цены на продукты в стране резко увеличились на 300%. По данным Reuters, жители Тель-Авива сметают с полок продукты в ожидании ответной атаки Ирана на Израиль. Люди в больших объемах закупают воду и предметы первой необходимости.
Больницы тем временем готовят под землей палаты для раненых – для защиты от ответного удара со стороны Тегерана.
14:46:50 13-06-2025
Вот что значит точное оружие. На фото ракеты залетели в форточки к генерал генштаба.
17:05:18 14-06-2025
Гость (14:46:50 13-06-2025) Вот что значит точное оружие. На фото ракеты залетели в форт... Хорошее точное оружие - рухнувший дом и 60 погибших, в том числе и 20 детей. А в форточку залетела не ракета, а беспилотник. Ракета поболее форточки будет. Но это дано понять не только лишь всем.
15:36:36 13-06-2025
А где тысячи баллистических ракет по евреям? Звездеть не мешки ворочать))))))
15:46:39 13-06-2025
"США готовы защитить и себя, и Израиль, если Иран попытается ответить.." - так защита или нападение? Видимо переговоры не в силах разрешить противоречия (кстати, в чём они - неужели деньги и их количество?). Просто никто не доверяет друг-другу, сплошная ложь (фейки..), гейропа особенно это продемонстрировала.. понимает или нет, что натворила..
15:56:39 13-06-2025
Евреям поди можно в России отсидеться.
17:53:11 13-06-2025
Беспилотники... Что за ответ? Мегатонные ядерные удары давно пора опробовать в деле. Кажется, их действенность преувеличена.
19:02:30 13-06-2025
Дядюшка Сэм - заказчик преступления, Израиль - исполнитель. Первому-то что: как всегда, безнаказанно отсидится за океаном! Второму же за гнусную выходку заслуженное возмездие светит...