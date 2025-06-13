Военно-воздушные силы Израиля готовы к перехвату летательных аппаратов

13 июня 2025, 14:38, ИА Амител

Последствия атаки Израиля на Иран / Фото: Baza

Иран запустил более сотни беспилотников в ответ на воздушную атаку Израиля, которая произошла в ночь на 13 июня. В связи с ударами Тегеран также запросил заседание Совбеза ООН. Иерусалим, в свою очередь, заявил, что начатая им операция "Ам Калави" ("Нация львов") продлится "столько, сколько нужно", а ВВС страны готовы к перехвату беспилотников и защите граждан. Новые подробности обострившегося ирано-израильского конфликта – в материале amic.ru.

Правда ли, что Тегеран ответил на атаку Тель-Авива?

Да. Как сообщает РИА Новости, Израиль зафиксировал запуск БПЛА со стороны Ирана. Представитель ЦАХАЛ заявил информационному агентству, что военно-воздушные силы готовы к перехвату и защите граждан. Известно, что Тегеран запустил более сотни беспилотников.

Также иранское правительство заявило, что Тегеран приступил к "необходимым оборонным, политическим и правовым мерам" в ответ на удары Израиля. В связи с воздушными атаками государство запросило экстренное заседание Совбеза ООН.

Последствия атаки Израиля на Иран / Фото: Baza

Как на удары Израиля по Ирану реагирует мировое сообщество?

Атаками ЦАХАЛ обеспокоился Генсек ООН Гутерреш. Со слов заместителя официального представителя организации Фархана Хака, он просит Израиль и Иран проявлять максимальную сдержанность.

Удары Иерусалима по Тегерану осудили Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия и Турция.

Дональд Трамп заявил, что США готовы защитить и себя, и Израиль, если Иран попытается ответить на удары ЦАХАЛ.

Тем временем на фоне обострения ирано-израильского конфликта продолжают расти цены на нефть – инвесторы опасаются перебоев с поставками после атаки Израиля по Ирану. Bloomberg пишет, что они поднялись уже на 13%.

Что известно о погибших и пострадавших?

На западной границе Ирана, в городском округе Касре-Ширин, погиб один человек, 24 пострадали.

Генштаб Ирана сообщил, что из-за удара Израиля погибли командующий войсками ПВО и глава КСИР (Корпуса стражей исламской революции). Кроме того, погибли не менее шести иранских физиков-ядерщиков, информирует агентство Nour News.

Повлияло ли обострение конфликта на Россию?

Из-за воздушных атак Израиль и Иран закрыли небо над своими территориями. Это сказалось на расписании рейсов российских авиакомпаний: его начали менять таким образом, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Кроме того, российское посольство в Египте призвало туристов, отдыхающих в Шарм-эш-Шейхе, соблюдать повышенную осторожность. Тем, кто только собирается поехать в путешествие, советуют оценить риски.

Что происходит в Израиле?

На фоне возможного ответа Тегерана на атаки самолет премьера Израиля Нетаньяху подняли в воздух.

Особое положение действует на всей территории страны: отменены массовые мероприятия, приостановлена работа всех предприятий (кроме критических инфраструктур).

Как пишут СМИ, цены на продукты в стране резко увеличились на 300%. По данным Reuters, жители Тель-Авива сметают с полок продукты в ожидании ответной атаки Ирана на Израиль. Люди в больших объемах закупают воду и предметы первой необходимости.

Больницы тем временем готовят под землей палаты для раненых – для защиты от ответного удара со стороны Тегерана.