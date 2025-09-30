Пострадали четыре человека. Подробности ДТП на улице Власихинской в Барнауле
В Индустриальном районе столкнулись три легковых автомобиля
30 сентября 2025, 14:20, ИА Амител
ДТП на улице Власихинской / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Индустриальном районе Барнаула произошла авария с тремя легковушками. Четыре человека получили травмы. Подробности ДТП сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как уточнили правоохранители, инцидент произошел днем 30 сентября на улице Власихинской.
По предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля: Nissan, Renault Dokker и Mitsubishi Outlander. В результате аварии травмы получили четыре человека: водители и пассажиры Nissan и Renault.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливают.
19:45:53 30-09-2025
всех должны были доставить в 1 горбольницу (скорой помощи), на обследованиях их не было, либо сразу в хирургию экстренно оперировать, либо решили перераспределить по другим больницам
21:56:37 30-09-2025
Гость (19:45:53 30-09-2025) всех должны были доставить в 1 горбольницу (скорой помощи), ... Уже давно существует БСМП 2, с "индуски" туда всех везут к хирургам.