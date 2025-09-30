Пострадали четыре человека. Подробности ДТП на улице Власихинской в Барнауле

В Индустриальном районе столкнулись три легковых автомобиля

30 сентября 2025, 14:20, ИА Амител

ДТП на улице Власихинской / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Индустриальном районе Барнаула произошла авария с тремя легковушками. Четыре человека получили травмы. Подробности ДТП сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как уточнили правоохранители, инцидент произошел днем 30 сентября на улице Власихинской.

По предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля: Nissan, Renault Dokker и Mitsubishi Outlander. В результате аварии травмы получили четыре человека: водители и пассажиры Nissan и Renault.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливают.