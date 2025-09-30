Жесткая автомобильная авария произошла в Индустриальном районе Барнаула
На месте происшествия работает реанимационная бригада скорой помощи и МЧС
30 сентября 2025, 13:10, ИА Амител
ДТП в Индустриальном районе / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на пересечении улиц Власихинской и Ускова произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале, произошло столкновение минимум двух легковушек. На месте происшествия работает реанимационная бригада скорой помощи, а также МЧС.
Со слов очевидца, предположительно, в ДТП погиб человек.
Обстоятельства аварии уточняются. Официальной информации о пострадавших и погибших пока нет.
13:22:28 30-09-2025
Жуть.
13:55:09 30-09-2025
За дебилоиды за рулем
19:49:12 30-09-2025
три машины и там видимо все плохо. сотрудники полиции были даже в шоке и все бледные