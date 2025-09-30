НОВОСТИПроисшествия

Жесткая автомобильная авария произошла в Индустриальном районе Барнаула

На месте происшествия работает реанимационная бригада скорой помощи и МЧС

30 сентября 2025, 13:10, ИА Амител

ДТП в Индустриальном районе / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на пересечении улиц Власихинской и Ускова произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале, произошло столкновение минимум двух легковушек. На месте происшествия работает реанимационная бригада скорой помощи, а также МЧС.

Со слов очевидца, предположительно, в ДТП погиб человек.

Обстоятельства аварии уточняются. Официальной информации о пострадавших и погибших пока нет.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 3


Гость

13:22:28 30-09-2025

Жуть.

  


Что

13:55:09 30-09-2025

За дебилоиды за рулем

  


Гость

19:49:12 30-09-2025

три машины и там видимо все плохо. сотрудники полиции были даже в шоке и все бледные

  

