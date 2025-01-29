Пострадавших при столкновении автобуса и трамвая в Барнауле выписали из больницы

Пациентов перенаправили на амбулаторный контроль

29 января 2025, 12:42, ИА Амител

Столкновение трамвая и автобуса в Барнауле / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Госпитализированных после столкновения общественного транспорта в Барнауле пациентов выписали из больницы, сообщили в Минздраве Алтайского края.

Напомним, вечером 28 января в Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова трамвай № 7 столкнулся с автобусом № 35. За медицинской помощью обратились восемь человек, в их числе один несовершеннолетний, четверых госпитализировали.

Как уточнили в Минздраве утром 29 января, госпитализированных пассажиров с легкими травмами после врачебных осмотров и диагностических процедур перенаправили на амбулаторный контроль.

"После диагностического исследования двоим пациентам была предложена дальнейшая госпитализация, от которой они отказались. Остальным пациентам была оказана вся необходимая помощь. Все пострадавшие получили направление для лечения на амбулаторном этапе", – рассказали в министерстве.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с общественным транспортом в Барнауле. Расследуется "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Также проверку начала прокуратура Алтайского края.