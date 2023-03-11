Потолок обвалился в алтайской школе во время уроков
Учеников распустили на дистант
11 марта 2023, 12:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае 9 марта обрушился потолок в Быковской средней школе Шипуновского района, сообщает "В курсе 22".
По информации паблика, на следующей день по распоряжению администрации приехала комиссия и закрыла учреждение. Учеников распустили на дистант.
В сообществе отмечают, что сельчане бьются за проведение капремонта в здании ещё с 2015 года, но "по отчётам шипуновской администрации школа в удовлетворительном состоянии и не требует ремонта".
Однако есть и соответствующее решение суда, которое местные власти должны исполнить до 9 мая.
Видео: "В курсе 22"
Комментарии 1