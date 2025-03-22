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Потопом в Бийске заинтересовалась прокуратура

Ведомство выясняет причины произошедшего и контролирует устранение коммунальной аварии

22 марта 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края / t.me/proc_22
Фото: прокуратура Алтайского края / t.me/proc_22

Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль устранение последствий коммунальной аварии в Бийске, сообщили в прокуратуре региона.

22 марта на пересечении ул. Ленина и пер. Кожевенного произошел потоп: дорогу, дворы и подъезды затопило, а подачу воды горожанам ограничили.

"По поручению прокурора края Антона Германа на место выехал территориальный прокурор для установления причин и условий произошедшего, организации проверочных мероприятий, оценки достаточности принятых ресурсоснабжающими организациями мер к подвозу воды гражданам. При наличии оснований будут приняты акты прокурорского реагирования", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, краевая прокуратура поставила на контроль ход ремонта и восстановление водоснабжения в наукограде.

Бийск Происшествия коммунальная авария Прокуратура

Комментарии 2

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.....

15:53:01 22-03-2025

Бийск? Наукоград? Проезжал... Телецентр видел и перевернувшийся грузовик с углем... 🤥

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Гость

13:18:40 23-03-2025

..... (15:53:01 22-03-2025) Бийск? Наукоград? Проезжал... Телецентр видел и перевернувши...
Барнаул-то большое село. А Бийск вообще захолустная деревня.

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