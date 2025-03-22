Потопом в Бийске заинтересовалась прокуратура
Ведомство выясняет причины произошедшего и контролирует устранение коммунальной аварии
22 марта 2025, 14:00, ИА Амител
Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль устранение последствий коммунальной аварии в Бийске, сообщили в прокуратуре региона.
22 марта на пересечении ул. Ленина и пер. Кожевенного произошел потоп: дорогу, дворы и подъезды затопило, а подачу воды горожанам ограничили.
"По поручению прокурора края Антона Германа на место выехал территориальный прокурор для установления причин и условий произошедшего, организации проверочных мероприятий, оценки достаточности принятых ресурсоснабжающими организациями мер к подвозу воды гражданам. При наличии оснований будут приняты акты прокурорского реагирования", – рассказали в ведомстве.
Кроме того, краевая прокуратура поставила на контроль ход ремонта и восстановление водоснабжения в наукограде.
15:53:01 22-03-2025
Бийск? Наукоград? Проезжал... Телецентр видел и перевернувшийся грузовик с углем... 🤥
13:18:40 23-03-2025
..... (15:53:01 22-03-2025) Бийск? Наукоград? Проезжал... Телецентр видел и перевернувши...
Барнаул-то большое село. А Бийск вообще захолустная деревня.