Потопом в Бийске заинтересовалась прокуратура

Ведомство выясняет причины произошедшего и контролирует устранение коммунальной аварии

22 марта 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края / t.me/proc_22

Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль устранение последствий коммунальной аварии в Бийске, сообщили в прокуратуре региона.

22 марта на пересечении ул. Ленина и пер. Кожевенного произошел потоп: дорогу, дворы и подъезды затопило, а подачу воды горожанам ограничили.

"По поручению прокурора края Антона Германа на место выехал территориальный прокурор для установления причин и условий произошедшего, организации проверочных мероприятий, оценки достаточности принятых ресурсоснабжающими организациями мер к подвозу воды гражданам. При наличии оснований будут приняты акты прокурорского реагирования", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, краевая прокуратура поставила на контроль ход ремонта и восстановление водоснабжения в наукограде.