Повышенную пенсию вместе с доплатой получат жители Алтайского края в феврале 2025 года

Выплаты дополнительно проиндексируют на 9,5%, а также направят пенсионерам недостающую разницу январского повышения

03 февраля 2025, 13:45, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае пенсионеры получат выплаты с учетом дополнительной индексации до 9,5% уже в феврале 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе СФР Алтайского края.

Страховые пенсии жителей Алтайского края в соответствии с инфляцией 2024 года увеличили на 7,3%. С февраля 2025 года пенсионерам дополнительно проиндексируют выплаты до уровня фактического роста цен, составившего 9,5%.

Вместе с повышенной пенсией за февраль пенсионерам перечислят доплату за январь с учетом доиндексации.

"Особенностью индексации страховых пенсий с этого года стало то, что теперь она также распространяется и на работающих пенсионеров. Это значит, что повышение обеспечено всем получателям пенсий независимо от наличия у них работы", – пояснила управляющий Отделением СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

В СФР заявили, что все повышения проведут беззаявительно: куда-либо обращаться или подавать заявления на выплаты не нужно.

Напомним, стоимость пенсионного коэффициента после январской индексации на 7,3% выросла с 133,05 до 142,76 рубля, а сумма фиксированной выплаты – с 8134,88 до 8728,73 рубля. После доиндексации в феврале один коэффициент увеличился до 145,69 рубля. Размер фиксированной выплаты при этом составил 8907,7 рубля.

Также с 1 февраля 2025 года проиндексировали следующие выплаты: