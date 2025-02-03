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Повышенную пенсию вместе с доплатой получат жители Алтайского края в феврале 2025 года

Выплаты дополнительно проиндексируют на 9,5%, а также направят пенсионерам недостающую разницу январского повышения

03 февраля 2025, 13:45, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае пенсионеры получат выплаты с учетом дополнительной индексации до 9,5% уже в феврале 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе СФР Алтайского края.

Страховые пенсии жителей Алтайского края в соответствии с инфляцией 2024 года увеличили на 7,3%. С февраля 2025 года пенсионерам дополнительно проиндексируют выплаты до уровня фактического роста цен, составившего 9,5%.

Вместе с повышенной пенсией за февраль пенсионерам перечислят доплату за январь с учетом доиндексации.

"Особенностью индексации страховых пенсий с этого года стало то, что теперь она также распространяется и на работающих пенсионеров. Это значит, что повышение обеспечено всем получателям пенсий независимо от наличия у них работы", – пояснила управляющий Отделением СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

В СФР заявили, что все повышения проведут беззаявительно: куда-либо обращаться или подавать заявления на выплаты не нужно.

Напомним, стоимость пенсионного коэффициента после январской индексации на 7,3% выросла с 133,05 до 142,76 рубля, а сумма фиксированной выплаты – с 8134,88 до 8728,73 рубля. После доиндексации в феврале один коэффициент увеличился до 145,69 рубля. Размер фиксированной выплаты при этом составил 8907,7 рубля.

Также с 1 февраля 2025 года проиндексировали следующие выплаты:

  • ежемесячные выплаты федеральным льготникам;
  • социальные пособия на детей;
  • пособие на погребение;
  • выплаты по уходу за детьми-инвалидами.
Россия пенсии выплаты

Комментарии 8

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Гость

14:04:15 03-02-2025

Ну, теперь то точно заживут пенсионеры. Смогут путешествовать. Короче, по миру пойдут.

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Гость

14:12:39 03-02-2025

И опять про пенсию))))

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Гость

14:22:47 03-02-2025

Хватит уже всех вводить в заблуждение. В феврале дополнительно проиндексируют на 2.2%. На 7.3% проиндексировали в январе. Всего индексация будет на 9.5%, при реальной инфляции в районе 50%. Но и проиндексированная за январь на 7.3% никак не получается с той, что реально перечислили в конце декабря. Перечисленная в конце декабря вообще с потолка взята, никак с 7.3% не связана.

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гость

15:16:15 03-02-2025

Пенсионеры это люди для опытов - реально убыль пенсов поржает а ПФ все богатеет

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Коля Болт

15:37:05 03-02-2025

отнять у депутатов 50% всех накоплений причем у каждого и эти 50% перечислить в виде повышений пенсии людям (пожилым и инвалидам и прочее) а то итак шибко богато живут наши чинуши

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Лена

11:51:49 04-02-2025

Задолбали с этими каждодневными сообщениями о повышении пенсии, прибавят один раз на копейку, а разговоров на целый рупь. Лучше бы с такой регулярностью цены в магазинах мониторили и об этом каждый день писали!

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Гость

13:39:18 04-02-2025

А в цифрах это выглядит так: декабрь - 12010,78, февраль - 13873,69

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Musik

13:43:30 04-02-2025

Гость (13:39:18 04-02-2025) А в цифрах это выглядит так: декабрь - 12010,78, февраль - 1... такими темпами к концу года чё будет?

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