Повышенную пенсию вместе с доплатой получат жители Алтайского края в феврале 2025 года
Выплаты дополнительно проиндексируют на 9,5%, а также направят пенсионерам недостающую разницу январского повышения
03 февраля 2025, 13:45, ИА Амител
В Алтайском крае пенсионеры получат выплаты с учетом дополнительной индексации до 9,5% уже в феврале 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе СФР Алтайского края.
Страховые пенсии жителей Алтайского края в соответствии с инфляцией 2024 года увеличили на 7,3%. С февраля 2025 года пенсионерам дополнительно проиндексируют выплаты до уровня фактического роста цен, составившего 9,5%.
Вместе с повышенной пенсией за февраль пенсионерам перечислят доплату за январь с учетом доиндексации.
"Особенностью индексации страховых пенсий с этого года стало то, что теперь она также распространяется и на работающих пенсионеров. Это значит, что повышение обеспечено всем получателям пенсий независимо от наличия у них работы", – пояснила управляющий Отделением СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.
В СФР заявили, что все повышения проведут беззаявительно: куда-либо обращаться или подавать заявления на выплаты не нужно.
Напомним, стоимость пенсионного коэффициента после январской индексации на 7,3% выросла с 133,05 до 142,76 рубля, а сумма фиксированной выплаты – с 8134,88 до 8728,73 рубля. После доиндексации в феврале один коэффициент увеличился до 145,69 рубля. Размер фиксированной выплаты при этом составил 8907,7 рубля.
Также с 1 февраля 2025 года проиндексировали следующие выплаты:
- ежемесячные выплаты федеральным льготникам;
- социальные пособия на детей;
- пособие на погребение;
- выплаты по уходу за детьми-инвалидами.
14:04:15 03-02-2025
Ну, теперь то точно заживут пенсионеры. Смогут путешествовать. Короче, по миру пойдут.
14:12:39 03-02-2025
И опять про пенсию))))
14:22:47 03-02-2025
Хватит уже всех вводить в заблуждение. В феврале дополнительно проиндексируют на 2.2%. На 7.3% проиндексировали в январе. Всего индексация будет на 9.5%, при реальной инфляции в районе 50%. Но и проиндексированная за январь на 7.3% никак не получается с той, что реально перечислили в конце декабря. Перечисленная в конце декабря вообще с потолка взята, никак с 7.3% не связана.
15:16:15 03-02-2025
Пенсионеры это люди для опытов - реально убыль пенсов поржает а ПФ все богатеет
15:37:05 03-02-2025
отнять у депутатов 50% всех накоплений причем у каждого и эти 50% перечислить в виде повышений пенсии людям (пожилым и инвалидам и прочее) а то итак шибко богато живут наши чинуши
11:51:49 04-02-2025
Задолбали с этими каждодневными сообщениями о повышении пенсии, прибавят один раз на копейку, а разговоров на целый рупь. Лучше бы с такой регулярностью цены в магазинах мониторили и об этом каждый день писали!
13:39:18 04-02-2025
А в цифрах это выглядит так: декабрь - 12010,78, февраль - 13873,69
13:43:30 04-02-2025
Гость (13:39:18 04-02-2025) А в цифрах это выглядит так: декабрь - 12010,78, февраль - 1... такими темпами к концу года чё будет?