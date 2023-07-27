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Появились фотографии с места падения вертолета Ми-8 на Алтае

На борту находились 13 человек, шестеро погибли

27 июля 2023, 16:32, ИА Амител

В Республике Алтай в селе Тюнгур Усть-Коксинского района при заходе на посадку упал и загорелся вертолет Ми-8. Как сообщили в региональном МЧС, на борту находились 13 человек, шесть из которых погибли.

Трое пассажиров упавшего воздушного судна находятся в крайне тяжелом состоянии.

По предварительной версии, вертолет задел электрические провода.

Также в соцсетях опубликовали видео с места трагедии.

чрезвычайное происшествие Республика Алтай
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Комментарии 2

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гостьЯ

16:38:28 27-07-2023

просто на полянке решил сесть? это, судя по всему, не посадочная площадка....

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16:59:38 27-07-2023

вина пилота, т.к. не зря посадка разрешена только на подготовленную площадку со строгой схемой захода на посадку. Все инструкции написаны кровью.

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