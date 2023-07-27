Появились фотографии с места падения вертолета Ми-8 на Алтае

На борту находились 13 человек, шестеро погибли

27 июля 2023, 16:32, ИА Амител





























Падение вертолета на Алтае / Фото: t.me/chistonovosti1

В Республике Алтай в селе Тюнгур Усть-Коксинского района при заходе на посадку упал и загорелся вертолет Ми-8. Как сообщили в региональном МЧС, на борту находились 13 человек, шесть из которых погибли.

Трое пассажиров упавшего воздушного судна находятся в крайне тяжелом состоянии.

По предварительной версии, вертолет задел электрические провода.

Также в соцсетях опубликовали видео с места трагедии.