Появилось фото рассекающего по ночному Барнаулу трамвая местной сборки "Гранит"

Трамвай мчал без остановок

28 января 2025, 19:15, ИА Амител

Первый барнаульский трамвай "Гранит" / Фото: Максим Раевский / vk.com/transport_brn

Появилось фото первого барнаульского трамвая "Гранит", выехавшего на улицы города. Снимком поделился Максим Раевский в сообществе "TRANSPORT.БРН".

Очевидцы рассказали, что трамвай двигался по улице Попова, между улицей 280-летия Барнаула и Павловским трактом. Его заметили около полуночи.

"Пустой вагон проехал быстро и без остановок", – отмечают очевидцы.

Со слов барнаульцев, изнутри салон был подсвечен яркими огнями. Возможно, завод-изготовитель приступил к обкатке трамвая.

Напомним, первый барнаульский трамвайный вагон "Гранит" представили 12 июня на площади Свободы.

Сборку пассажирских трамвайных вагонов решил организовать глава группы компаний "Союз" Владимир Отмашкин еще в 2023 году. У получившегося экземпляра низкопольный тип кузова. Его длина составляет около 16 метров, ширина – 2,5 метра, а высота – 3,8 метра. Общая вместимость вагона – 145 человек, сидячих мест в нем 39.

"Гранит" приспособлен к сибирским погодным условиям – в салоне есть девять отопителей, а также автоматическая система микроклимата салона и кабины. В производстве использовались современные материалы: кузов изготовлен из нержавеющего металла, а в экстерьере и интерьере применили алюминий и пластик. Помимо этого, в вагоне установлено современное мультимедийное оборудование и силовые агрегаты.