Появилось фото рассекающего по ночному Барнаулу трамвая местной сборки "Гранит"
Трамвай мчал без остановок
28 января 2025, 19:15, ИА Амител
Появилось фото первого барнаульского трамвая "Гранит", выехавшего на улицы города. Снимком поделился Максим Раевский в сообществе "TRANSPORT.БРН".
Очевидцы рассказали, что трамвай двигался по улице Попова, между улицей 280-летия Барнаула и Павловским трактом. Его заметили около полуночи.
"Пустой вагон проехал быстро и без остановок", – отмечают очевидцы.
Со слов барнаульцев, изнутри салон был подсвечен яркими огнями. Возможно, завод-изготовитель приступил к обкатке трамвая.
Напомним, первый барнаульский трамвайный вагон "Гранит" представили 12 июня на площади Свободы.
Сборку пассажирских трамвайных вагонов решил организовать глава группы компаний "Союз" Владимир Отмашкин еще в 2023 году. У получившегося экземпляра низкопольный тип кузова. Его длина составляет около 16 метров, ширина – 2,5 метра, а высота – 3,8 метра. Общая вместимость вагона – 145 человек, сидячих мест в нем 39.
"Гранит" приспособлен к сибирским погодным условиям – в салоне есть девять отопителей, а также автоматическая система микроклимата салона и кабины. В производстве использовались современные материалы: кузов изготовлен из нержавеющего металла, а в экстерьере и интерьере применили алюминий и пластик. Помимо этого, в вагоне установлено современное мультимедийное оборудование и силовые агрегаты.
19:30:12 28-01-2025
В нашем городе появился трамвай-призрак!
19:35:25 28-01-2025
Так-то вроде неплохо выглядит.//Очевидцы рассказали, что трамвай двигался по улице Попова, между улицей 280-летия Барнаула и Павловским трактом/// а фото сделали на площади Октября))
19:43:53 28-01-2025
хорошо
весь ОТ нужно обновлять и увеличивать штат, чтобы люди больше на ОТ ездили, с удовольствием.
но для этого государство должно восстановить автоколонны, набрать штат и зарабатывать на перевозках.
запрос на качественный ОТ - огромен, потому государство может хорошо зарабатывать и на нормальные зп останется.
19:55:26 28-01-2025
Гость (19:43:53 28-01-2025) хорошовесь ОТ нужно обновлять и увеличивать штат, чтобы ...
Если зарабатывать на перевозках, это стоимость проезда надо поднять до небес.
В СССР общественный транспорт был не способом заработка, а средством доставки рабочих на производства. Если зарабатывать вообще на всём - жизнь в государстве будет парализована.
20:16:30 28-01-2025
Гость (19:55:26 28-01-2025) Если зарабатывать на перевозках, это стоимость проезда н... вот поэтому государство и должно выписаться в эту истории.
опытным путем уже установлено, что частная инициатива это не тянет
19:50:08 28-01-2025
"Очевидцы рассказали, что трамвай двигался по улице Попова, между улицей 280-летия Барнаула и Павловским трактом" ------ А фото сделано на площади Октября... Там даже золотухинский театр видно...
19:56:05 28-01-2025
Угнали!!!
20:29:45 28-01-2025
Гость (19:56:05 28-01-2025) Угнали!!!... Ну и пусть! Я в него не смогу залезть, высокий порог. Как в Татрах круглоносых. Вот квадратненькие Татры более-менее. А ещё лучше заходить в троллейбус, даже старый. Двери широкие, сразу по три- четыре человека залазят, порог низкий.
20:22:34 28-01-2025
Рассекретили бы состав этого трамвая. Ну из каких деталей и какой страны он сделан.
20:28:35 28-01-2025
вот и надо такие проекты поддерживать которые сделаны в Нашем городе ( нет затрат на доставку ) и продуманные людьми которые РЕАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯЮТ как организованно движения горэлектротранса в г.Барнаул ( а не так как купили красивые а они в повороты не влазят)
20:29:47 28-01-2025
Это тот самый за 1 млн. или уже другой?
22:44:57 28-01-2025
Гость (20:29:47 28-01-2025) Это тот самый за 1 млн. или уже другой?... За 1 млн сейчас гранту не купишь, тот самый болезный .
23:33:43 28-01-2025
Гость (22:44:57 28-01-2025) За 1 млн сейчас гранту не купишь, тот самый болезный . ... Лимон енотов
06:59:45 29-01-2025
Гость (22:44:57 28-01-2025) За 1 млн сейчас гранту не купишь, тот самый болезный . ... Вообще-то аукцион за трамвай объявлен почти в 100 миллионов рублей. Если человек описАлся-его надо грантой в нос тыкать?
10:21:06 29-01-2025
Гость (06:59:45 29-01-2025) человек опИсался-его надо грантой в нос тыкать? памперс пущай носит, коль не держицца
09:23:36 29-01-2025
Гость (22:44:57 28-01-2025) За 1 млн сейчас гранту не купишь, тот самый болезный . ...
Танкер даже можно за лям купить. По документам разломившиеся танкеры купили за 1-1,5 лимона
10:19:49 29-01-2025
Гость (20:29:47 28-01-2025) Это тот самый за 1 млн. или уже другой?... за 100 лямов
07:01:14 29-01-2025
Это От машкин катается по ночам! Классно порулить!!! Старые-они же как малые!
08:25:34 29-01-2025
Цвет для маскировки?
09:41:06 29-01-2025
Гость (08:25:34 29-01-2025) Цвет для маскировки? ... канешна.
вот вы ж не заметили где пулемет?
вот! а он наверняка есть.
за лям баксов - в комплектацию должен входить 12.7