Появилось видео момента наезда автомобиля на ребенка в Новоалтайске
В результате происшествия мальчик получил перелом ноги
22 января 2026, 09:30, ИА Амител
В Новоалтайске вечером 21 января автомобиль сбил десятилетнего ребенка на пешеходном переходе – момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения, пишет Telegram-канал "Барнаул 22".
Авария произошла в 18:08 на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 21 по улице Космонавтов, рядом с магазином "Мария-Ра". Мальчик переходил дорогу со стороны торговой точки в направлении жилого дома, когда его сбил легковой автомобиль.
По словам очевидцев, в результате наезда ребенок получил перелом ноги. Официальной информации о его состоянии на данный момент не поступало. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее в Барнауле водитель иномарки сбил пешехода у остановки шинного завода. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как пострадавший мужчина сидит на дороге рядом с машиной.
12:27:43 22-01-2026
этот дятел да же не пытался тормозить видя толпу на пешеходнике
14:23:58 22-01-2026
Видел, козлина, и даже не подумал притормозить. Ну и сиди теперь. И плати.
16:31:09 22-01-2026
На Жигулях походу такой же щегол, как пострадавший. А может, газ запал. Или под веществом. Поэтому надо смотреть в сторону пропускающих машин.