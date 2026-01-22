Появилось видео момента наезда автомобиля на ребенка в Новоалтайске

В результате происшествия мальчик получил перелом ноги

22 января 2026, 09:30, ИА Амител

В Новоалтайске вечером 21 января автомобиль сбил десятилетнего ребенка на пешеходном переходе – момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения, пишет Telegram-канал "Барнаул 22".

Авария произошла в 18:08 на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 21 по улице Космонавтов, рядом с магазином "Мария-Ра". Мальчик переходил дорогу со стороны торговой точки в направлении жилого дома, когда его сбил легковой автомобиль.

По словам очевидцев, в результате наезда ребенок получил перелом ноги. Официальной информации о его состоянии на данный момент не поступало. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в Барнауле водитель иномарки сбил пешехода у остановки шинного завода. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как пострадавший мужчина сидит на дороге рядом с машиной.