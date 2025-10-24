Водитель иномарки сбил пешехода у остановки Шинного завода в Барнауле

Водитель пытался оказать помощь пострадавшему

24 октября 2025, 11:34, ИА Амител

В Барнауле водитель иномарки сбил пешехода у остановки Шинного завода. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как пострадавший мужчина сидит на дороге рядом с машиной. У автомобиля разбито лобовое стекло – удар пришелся в левую часть. Водитель, судя по записи, пытается оказать помощь сбитому.

Подробности инцидента уточняются. Предварительно известно, что пострадавший получил травмы.

Ранее сообщалось, что в Барнауле грузовой автомобиль сбил 65-летнего мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход умер до приезда медиков.