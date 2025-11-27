Поймала и съела мышь. Охоту лисы за грызуном сняли лыжники в Манжероке

Рыжая плутовка устроила собственное шоу

27 ноября 2025, 13:15, ИА Амител

В Манжероке открыли сезон не только лыжники, но и местная лиса, сообщает "Звезда Алтая".

Пока туристы осваивали склоны, рыжая плутовка устроила собственное шоу – поймала мышь прямо перед публикой.

Видео снял инструктор: на кадрах видно, как лиса прыгает в снег, достает из него грызуна и убегает восвояси, держа добычу в пасти.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае участились случаи бешенства, и жители все чаще видят лисиц у домов – даже в Барнауле. Специалисты объясняют: эти процессы действительно связаны, но паниковать не стоит.