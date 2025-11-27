Поймала и съела мышь. Охоту лисы за грызуном сняли лыжники в Манжероке
Рыжая плутовка устроила собственное шоу
27 ноября 2025, 13:15, ИА Амител
В Манжероке открыли сезон не только лыжники, но и местная лиса, сообщает "Звезда Алтая".
Пока туристы осваивали склоны, рыжая плутовка устроила собственное шоу – поймала мышь прямо перед публикой.
Видео снял инструктор: на кадрах видно, как лиса прыгает в снег, достает из него грызуна и убегает восвояси, держа добычу в пасти.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае участились случаи бешенства, и жители все чаще видят лисиц у домов – даже в Барнауле. Специалисты объясняют: эти процессы действительно связаны, но паниковать не стоит.
Вам что нужно от лисичек то ..?Да они охотятся зимой на мышей . Или вы не знали. Пусть бегают там где хотят. У них своя жизнь. А аы если увидели , не охайте и не ахайте ..любуйтесь
13:33:12 27-11-2025
Успели заснять), могли бы не успеть, ежели попытались бы заснять охоту веселых мишек на лыжников.
20:51:01 27-11-2025
Веселый лыжник (13:33:12 27-11-2025) Успели заснять), могли бы не успеть, ежели попытались бы зас... Спокойно, мишки сейчас спят, а которые не спят те вообще не веселые и лучше с ними не встречаться.))