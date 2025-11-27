"Ты откуда?" Житель Барнаула встретил лису на улице Приречной
Лисы в городе появляются все чаще
27 ноября 2025, 08:45, ИА Амител
Житель Барнаула заметил лису прямо на улице Приречной и снял неожиданную встречу на видео.
Подписчик Telegram-канала "Барнаул 22" Михаил оказался слегка озадачен, когда возле дома № 9 мимо него стремительно пробежала рыжая гостья. На кадрах видно, как лиса уверенно несется по дорожке всего в нескольких метрах от мужчины, а тот в растерянности спрашивает: "Ты откуда? Вот здрасьте".
Очевидцы отмечают, что лисы в городе появляются все чаще – видимо, рыжая решила прогуляться и по Приречной.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае участились случаи бешенства, и жители все чаще видят лисиц у домов – даже в Барнауле. Специалисты объясняют: эти процессы действительно связаны, но паниковать не стоит.
09:25:44 27-11-2025
это белочка. просто немного не в себе. вот земеля и обалдел с утра неожиданному приходу
09:29:42 27-11-2025
Бешеная лиса подкарауливает жителей Приречной.
Пора вводить карантин в районе.
Вход и выход по пропускам.
Комендантский час.
09:30:21 27-11-2025
Сразу видно хам. Надо было сказать: "Доброе утро, Патрикеевна! Как дела?"
13:20:48 27-11-2025
Гость (09:30:21 27-11-2025) Сразу видно хам. Надо было сказать: "Доброе утро, Патрикеевн... По себе людей не судят. Ничего плохого парень ни сказал.
11:33:32 27-11-2025
Видно кормиться сюда прибегают.На мусорках подико чего нибудь отыскивают.
11:39:40 27-11-2025
Мыши, крысы на мусорках вот и лисы здесь
14:20:07 27-11-2025
Бешеная. Надо было бить палкой, пока не прекратит сопротивление!