"Ты откуда?" Житель Барнаула встретил лису на улице Приречной

Лисы в городе появляются все чаще

27 ноября 2025, 08:45, ИА Амител

Житель Барнаула заметил лису прямо на улице Приречной и снял неожиданную встречу на видео.

Подписчик Telegram-канала "Барнаул 22" Михаил оказался слегка озадачен, когда возле дома № 9 мимо него стремительно пробежала рыжая гостья. На кадрах видно, как лиса уверенно несется по дорожке всего в нескольких метрах от мужчины, а тот в растерянности спрашивает: "Ты откуда? Вот здрасьте".

Очевидцы отмечают, что лисы в городе появляются все чаще – видимо, рыжая решила прогуляться и по Приречной.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае участились случаи бешенства, и жители все чаще видят лисиц у домов – даже в Барнауле. Специалисты объясняют: эти процессы действительно связаны, но паниковать не стоит.