"Ты откуда?" Житель Барнаула встретил лису на улице Приречной

Лисы в городе появляются все чаще

27 ноября 2025, 08:45, ИА Амител

Житель Барнаула заметил лису прямо на улице Приречной и снял неожиданную встречу на видео.

Подписчик Telegram-канала "Барнаул 22" Михаил оказался слегка озадачен, когда возле дома № 9 мимо него стремительно пробежала рыжая гостья. На кадрах видно, как лиса уверенно несется по дорожке всего в нескольких метрах от мужчины, а тот в растерянности спрашивает: "Ты откуда? Вот здрасьте".

Очевидцы отмечают, что лисы в городе появляются все чаще – видимо, рыжая решила прогуляться и по Приречной.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае участились случаи бешенства, и жители все чаще видят лисиц у домов – даже в Барнауле. Специалисты объясняют: эти процессы действительно связаны, но паниковать не стоит.

Комментарии

Avatar Picture
Musik

09:25:44 27-11-2025

это белочка. просто немного не в себе. вот земеля и обалдел с утра неожиданному приходу

  -2
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:42 27-11-2025

Бешеная лиса подкарауливает жителей Приречной.
Пора вводить карантин в районе.
Вход и выход по пропускам.
Комендантский час.

  -4
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:21 27-11-2025

Сразу видно хам. Надо было сказать: "Доброе утро, Патрикеевна! Как дела?"

  -1
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:20:48 27-11-2025

Гость (09:30:21 27-11-2025) Сразу видно хам. Надо было сказать: "Доброе утро, Патрикеевн... По себе людей не судят. Ничего плохого парень ни сказал.

  -7
Ответить
Avatar Picture
Акакий

11:33:32 27-11-2025

Видно кормиться сюда прибегают.На мусорках подико чего нибудь отыскивают.

  -5
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:40 27-11-2025

Мыши, крысы на мусорках вот и лисы здесь

  -4
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:07 27-11-2025

Бешеная. Надо было бить палкой, пока не прекратит сопротивление!

  9
Ответить
