Вспышки бешенства в Алтайском крае связали с нашествием лисиц
Именно лисы являются основными переносчиками заболевания
26 ноября 2025, 12:15, ИА Амител
В Алтайском крае участились случаи бешенства, и жители все чаще видят лисиц у домов – даже в Барнауле. Специалисты объясняют: эти процессы действительно связаны, но паниковать не стоит, пишет "Толк".
Эксперты подтверждают, что именно лисы являются основными переносчиками заболевания. Однако, по словам охотоведа Юрия Колыманова, сейчас высокий риск заражения от них отсутствует. Бешенство проявляется чаще всего весной, а отличить больное животное можно по странному поведению и облезлому хвосту.
Тем временем лисы становятся все смелее. В Санниково они почти не боятся людей – и, вероятно, к этому приводит подкормка. Специалисты напоминают: делать этого категорически нельзя. Лиса остается хищником и потенциальным носителем опасных болезней.
Нашествие объясняется сразу несколькими факторами: мягкой зимой, ростом популяции, активной застройкой и сельхозтехникой, которая выталкивает животных с привычных участков.
Ранее в Барнауле в Нагорном парке очевидцы сняли на видео лису, играющую со своей добычей. На кадрах видно, как рыжая хищница увлеченно гоняет пойманную мышку, которая безуспешно пытается спастись. Автор ролика в какой-то момент просит лису повернуться к камере, но та не обращает внимания и продолжает игру.
12:20:28 26-11-2025
У меня вчера вспышка бешенства была, когда вотсап сломали
12:29:43 26-11-2025
В Новосибирске в Заельцовском районе храбрый той-терьер спас свою хозяйку вступив в схватку с лисой. Победил, но при этом сам пострадал, лиса сдохла у неё было бешенство. Собаку сразу поместили в карантин и сделали прививки.
13:24:09 26-11-2025
а медведей что или кто из лесу гонит?
14:07:10 26-11-2025
Гость (13:24:09 26-11-2025) а медведей что или кто из лесу гонит?...
Тёплые зимы, вырубка лесов, увеличение популяции ( нужен полный контроль как в СССР- отстрел+ бесплатная лицензия)
17:27:23 26-11-2025
Гость (14:07:10 26-11-2025) Тёплые зимы, вырубка лесов, увеличение популяции ( нужен... так может как раз не увеличение популяции животных, а вырубка леса, то есть уничтожение дома с кормовой базой животных (медведей, тигров, лис и других лесных жителей) приводит к вынужденному заходу голодных животных в населенные пункты. Есть и жить где-то хочется всем живым существам, а если человек все леса уже вырубил для отправки в Китай, то, что делать бедным животинам, как не идти хотя бы и на помойку в населенные пункты. Хоть кто то посчитал популяции разных животных в оставшемся лесу и хватит ли им этого леса это для прокорма и выращивания потомства, а то странное какое то заявление. Точно так же обстоит дела и моржами и тюленями, всю рыбу выловили в море, а потом удивляются, почему морские бедолаги в порты заплывают, а что им делать то остается, если рыба есть уже только там.
17:32:53 26-11-2025
Гость (13:24:09 26-11-2025) а медведей что или кто из лесу гонит?... голод гонит животных из леса, голод, вырубка леса, лесные пожары, которые практически не тушат. Уже в Сибири огромные проплешины на месте лесов из космоса видны, а эти знай свою песню поют, что животных много стало, так это не животных много стало, а леса для них мало оставили. Как американцы своих индейцев изводили уничтожением бизонов (их основу жизни), так наши жадные власти изводят леса для своей наживы и плевать им на зверей в лесу, впрочем им и на людей плевать тоже.
14:10:23 26-11-2025
Они такие милахи эти лисы