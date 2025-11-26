Вспышки бешенства в Алтайском крае связали с нашествием лисиц

Именно лисы являются основными переносчиками заболевания

26 ноября 2025, 12:15, ИА Амител

Лиса / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае участились случаи бешенства, и жители все чаще видят лисиц у домов – даже в Барнауле. Специалисты объясняют: эти процессы действительно связаны, но паниковать не стоит, пишет "Толк".

Эксперты подтверждают, что именно лисы являются основными переносчиками заболевания. Однако, по словам охотоведа Юрия Колыманова, сейчас высокий риск заражения от них отсутствует. Бешенство проявляется чаще всего весной, а отличить больное животное можно по странному поведению и облезлому хвосту.

Тем временем лисы становятся все смелее. В Санниково они почти не боятся людей – и, вероятно, к этому приводит подкормка. Специалисты напоминают: делать этого категорически нельзя. Лиса остается хищником и потенциальным носителем опасных болезней.

Нашествие объясняется сразу несколькими факторами: мягкой зимой, ростом популяции, активной застройкой и сельхозтехникой, которая выталкивает животных с привычных участков.

Ранее в Барнауле в Нагорном парке очевидцы сняли на видео лису, играющую со своей добычей. На кадрах видно, как рыжая хищница увлеченно гоняет пойманную мышку, которая безуспешно пытается спастись. Автор ролика в какой-то момент просит лису повернуться к камере, но та не обращает внимания и продолжает игру.