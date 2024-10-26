Поймали двух заключенных, сбежавших из липецкой колонии
Оставшихся беглецов разыскивают
26 октября 2024, 17:05, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
В Тамбовской области поймали двух заключенных, которые сбежали из ИК-2 Липецка, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Как пишет Shot, беглецов задержали в селе Петровка. После побега они успели переодеться в спортивные костюмы, а при задержании пытались сопротивляться полицейским.
По словам очевидцев, еще два "мутных типа" из их компании успели скрыться. Поиски этих и других сбежавших уголовников продолжаются.
Всего из колонии сбежали шесть человек. По данным СМИ, они это сделали через подкоп. Также пишут, что все беглецы – граждане Узбекистана и Таджикистана.
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