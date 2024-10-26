Шесть заключенных сбежали из колонии в Липецке

Беглецов разыскивают силовики

26 октября 2024, 15:26, ИА Амител

Решетка / Фото: De an Sun / unsplash.com

Шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии № 2 в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, беглецов разыскивают сотрудники полиции, Росгвардии, УФСИН и ФСБ.

"Понимаю, что такая новость может вызвать беспокойство, но прошу не поддаваться панике, – предупреждает политик. – Отдельно отмечу, что мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом. Информационная война продолжается, и ВСУ не упустит возможности воспользоваться этой ситуацией".

По данным Shot, заключенные сбежали через подкоп. Они сидели за педофилию, наркотики и изнасилования.

В этой же колонии отбывает 23-летний срок 57-летний Леша Солдат — один из самых известных киллеров 90-х.