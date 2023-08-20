Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске локализовали

Блок склада, где возник пожар, не эксплуатировался, в нем не хранились товары

20 августа 2023, 17:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пожарным удалось остановить распространение огня на складе маркетплейса Ozon в подмосковном Подольске. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.

Локализовать огонь удалось на площади 500 квадратных метров. Через 26 ликвидировано открытое горение.

Ozon отметил, что открытого огня уже нет и угроза для соседних блоков и зданий снята. Блок склада, где возник пожар, не эксплуатировался, в нем не хранились товары, добавили в пресс-службе.

Сотрудников эвакуировали, пострадавших нет. Всего из здания вывели 400 человек. Причина пожара пока неизвестна.