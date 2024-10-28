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Пожар в цехе по обработке древесины произошел в Барнауле

Спасатели ликвидировали возгорание

28 октября 2024, 10:00, ИА Амител

Пожар в цехе в Барнауле / Фото: amic.ru

Возгорание в производственном цехе по обработке древесины произошло на улице Попова в Барнауле. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю, пожар удалось потушить.

Инцидент случился минувшей ночью. На момент происшествия в одноэтажном железобетонном здании не было людей. В ликвидации возгорания задействовали 20 спасателей, шесть автоцистерн. В условиях сильного задымления работали звенья газодымозащитников. Из опасной зоны бойцы эвакуировали три бочки с горючей жидкостью и газовый баллон.

Причина происшествия уточняется. Информации о площади, охваченной огнем, в публикации нет.

Барнаул Пожары

Комментарии 2

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Гость

10:13:35 28-10-2024

Бедная Попова, то топит, то горит. Что сгорит, то не сгниет?

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Musik

13:49:05 28-10-2024

Гость (10:13:35 28-10-2024) Бедная Попова, то топит, то горит. Что сгорит, то не сгниет?... Переименовать?

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