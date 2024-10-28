Пожар в цехе по обработке древесины произошел в Барнауле
Спасатели ликвидировали возгорание
28 октября 2024, 10:00, ИА Амител
Пожар в цехе в Барнауле / Фото: amic.ru
Возгорание в производственном цехе по обработке древесины произошло на улице Попова в Барнауле. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю, пожар удалось потушить.
Инцидент случился минувшей ночью. На момент происшествия в одноэтажном железобетонном здании не было людей. В ликвидации возгорания задействовали 20 спасателей, шесть автоцистерн. В условиях сильного задымления работали звенья газодымозащитников. Из опасной зоны бойцы эвакуировали три бочки с горючей жидкостью и газовый баллон.
Причина происшествия уточняется. Информации о площади, охваченной огнем, в публикации нет.
10:13:35 28-10-2024
Бедная Попова, то топит, то горит. Что сгорит, то не сгниет?
13:49:05 28-10-2024
Гость (10:13:35 28-10-2024) Бедная Попова, то топит, то горит. Что сгорит, то не сгниет?... Переименовать?