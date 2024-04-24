Пожарная команда. Фракции АКЗС оценили работу правительства в 2023 году

Работу правительства поддержали 50 депутатов, против проголосовали 14 народных избранников

24 апреля 2024, 17:32, ИА Амител

Отчет Виктора Томенко о работе правительства за 2023 год / Фото: Екатерина Смолихина

Рост цен, острый дефицит кадров, низкие зарплаты – главные проблемы, которые сегодня остро стоят перед Алтайским краем. Их решением и должно заняться правительство региона в первую очередь в 2024 году. Такую "рецензию" вынесли фракции отчету губернатора, с которым он выступил на сессии 24 апреля. Рассказываем, за что хвалили и критиковали работу губернаторской команды алтайские депутаты.

"Цены страшно росли"

Минувший год прошел без резких изменений и вызовов и предопределил политико-экономическое развитие региона, отметил глава фракции ЛДПР Владимир Семенов.

"Достаточно хорошие итоговые цифры по экономике, успехи в обрабатывающей промышленности. Вопросы безработицы у нас уступили место острому дефициту кадров. С учетом первых месяцев текущего года можно уже говорить о стабильном развитии", – охарактеризовал год Семенов.

Остановился депутат и на проблемах, которые сегодня будоражат Алтайский край. Среди них – низкие доходы жителей, снижение численности населения, высокие темпы оттока рабочих рук и другие.

Глава фракции призвал "откорректировать" стратегию социально-экономического развития региона, "тем более что такие примеры в других субъектах уже есть". По мнению депутата, нужно уделить внимание вопросам реализации сельхозпродукции, развитию зерноперерабатывающей промышленности, увеличить расходы на спорт до 2% ВВП, также необходимо решать проблему захламления отходами и многое другое.

Тем не менее фракция поддержала отчет.

Руководитель фракции социалистов Александр Молотов тоже начал свое выступление с похвалы губернаторской команде. Индекс промпроизводства по сравнению с прошлым годом вырос на 8%, зарплаты бюджетников увеличились на 12%, да и "в целом по многим направлениям видна системная работа властей", заключил Молотов. Дальше его речь носила критикующий характер.

"Цены страшно росли. Система здравоохранения по-прежнему давала сбои, оптимизационные процессы на селе продолжились, коррупция никуда не делась", – отметил социалист.

Актуальна и проблема эффективности расходования бюджетных средств, а также отсутствия нужного контроля за ним, считает Молотов. Из-за этого развитие по многим направлениям идет экстенсивно, отметил он.

"Проблемы решаются преимущественно путем формального увеличения объема средств. При этом наши власти – как краевые, так и муниципальные, – зачастую действуют как пожарная команда. Рухнул мост, закрыли аварийную школу, затопило населенный пункт, и все – побежали устранять проблему, вкладывая туда огромные силы и деньги, которые еще надо найти. Вместо того чтобы попытаться заранее, системно и комплексно оценить ситуацию, связанные с ней риски и планово вложиться в ее решение", – высказался депутат.

Уровень зарплат, выплат, стипендий вызывает "особое раздражение" у жителей региона. Необходимо решать вопросы с кадрами, строить социальное жилье для молодых специалистов, "разбираться" с бездомными животными, добавил он.

Однако "учитывая всего второй срок губернатора и понимание им стоящих задач", фракция решила проголосовать "за", сообщил народный избранник.

Выступление пришлось по душе и "Коммунистам России". Впрочем, вопросы к работе правительства все же есть, заявил глава партии Сергей Малинкович.

"Рекордный урожай гречихи, успехи в сельском хозяйстве и промышленности не могут скрыть или устранить главную, годами сохраняющуюся проблему региона – уровень зарплат. Средний показатель превысил 45 тысяч рублей. Это, конечно, формально близко к истине, но как Сталин говорил: важно, кто и как посчитает. По данным платформы для поиска вакансий, среднее жалованье учителя в Алтайском крае в 2023 году уже после индексации составило 27 тысяч", – поделился информацией коммунист.

К плюсам работы правительства можно записать помощь медикам, строительство новых поликлиник, новые рабочие места в образовательной системе, добавил он.

Андрей Кривов, руководитель фракции КПРФ напомнил коллегам: задача депутатского корпуса – объективно оценивать результаты работы публичной власти.

"Принципиальной основой работы КПРФ является открытый диалог и искренность, как перед жителями, так и перед гражданским обществом края в целом. Но заслушав отчет, можно сделать вывод, что исполнительная власть придерживается иной позиции, стремясь не акцентировать внимание на недостатках. Приведены только достижения, практически нет никаких проблем. Но ведь это явно не так", – раскритиковал отчет Кривов.

Народный избранник отметил, что сегодня есть проблемы с получением участниками СВО некоторых выплат, из-за чего "они чувствуют себя ненужными государству". Есть вопросы по кадровому обеспечению экономики и социальной сферы, уровню зарплат жителей региона, в том числе в селах, "которые позволяют купить только хлеб". Но особо его волнуют цены на жилье.

"Прошедший год завершился увеличением размера ключевой ставки до 16%. Что это означает? Ипотеку взять нереально. Кредит потребительский тоже становится неподъемным. С 2019 по начало 2024 года рост цены квадратного метра в новостройке составил 209%, то есть с 46 тысяч подскочил до 97. На рынке вторичного жилья рост цен еще выше", – поделился цифрами Кривов.

Последним выступил глава единороссов в АКЗС Сергей Приб, который, по традиции, "отвесил" порцию похвалы команде губернатора. По его словам, особыми успехами в 2023 году могут гордиться три сферы – промышленность, сельское хозяйство, туризм.

"Для Виктора Петровича, нет сомнений, Алтайский край уже стал родным. Он ходит по тем же улицам, что и мы, дорожит местной природой, чтит историю. Что самое главное – стремится сделать жизнь наших земляков лучше и комфортнее", – высказался Приб.

Есть, конечно, и проблемы.

"Чем больших результатов мы достигаем, тем больше проблем видим. Нуждаются в укреплении действующие механизмы поддержки здравоохранения, образования и семьи. Уровень и качество жизни в Алтайском крае должны подниматься. Это станет платформой для решения проблемы отрицательного сальдо миграции и избавления от сильнейшего кадрового голода", – отметил он.

В итоге отчет поддержали большинством голосов: за проголосовали 50 депутатов, против – 14.