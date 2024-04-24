В обход людей действовать не будем. Томенко рассказал о судьбе КПО "Павловский"

Губернатор заявил, что участок для спорного комплекса переработки отходов подберут с учетом мнения общественности и соблюдением требований законодательства

24 апреля 2024, 11:15, ИА Амител

Свалка / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Место строительства комплекса по переработке отходов (КПО) с рабочим названием "Павловский", который будет обслуживать Барнаульскую и Каменскую зоны, определят с учетом мнения жителей. Правительство не допустит нарушения прав граждан и ухудшения экологической обстановки. Сейчас идет подбор участка для этого объекта в радиусе от 50 до 100 километров от Барнаула. Об этом во время отчета о работе правительства за 2023 год заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Никаких окончательных решений не сформировано, но уже сегодня это сопровождается серьезными критическими общественными выступлениями. Хочу заявить: мы в обход людей, без согласования, всестороннего открытого рассмотрения действовать не будем. Мы не поставим людей в трудную ситуацию, не испортим им жизнь. Но и вопросы решать тоже надо", – сказал глава региона.

Виктор Томенко сообщил, что принятию итогового решения по определению участка для КПО Барнаульской и Каменской зон будут предшествовать обсуждения с участием инициативных групп жителей, местных властей и политиков, экологов и общественников.

"То, что сегодня обсуждается у нас в режиме митингов, честно говоря, просто вводит людей в заблуждение, ситуацию заводит в тупик и никак нас к решению этой сложной задачи не приближает. Вы знаете, эмоции плохой советчик", – подчеркнул Томенко.

Как ранее сообщал amic.ru, в срок до 2030 года в Алтайском крае должны появиться пять мощных современных комплексов по переработке отходов: КПО для Барнаульской и Каменской зон (мощность 250 тыс. т), КПО "Алейский" (мощность 100 тыс. т), КПО "Бийский" (мощность 100 тыс. т), КПО "Славгородский" (мощность 70 тыс. т), КПО "Заринский" (мощность 30 тыс. т). По всем этим объектам участки уже определены, его не могут найти только для самого мощного комплекса. Изначально его планировали разместить в Павловском районе, однако жители выступили против такого соседства.

О том, чем современные ТКО будут отличаться от мусорных полигонов, читайте в материале amic.ru.