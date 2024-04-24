В обход людей действовать не будем. Томенко рассказал о судьбе КПО "Павловский"
Губернатор заявил, что участок для спорного комплекса переработки отходов подберут с учетом мнения общественности и соблюдением требований законодательства
24 апреля 2024, 11:15, ИА Амител
Место строительства комплекса по переработке отходов (КПО) с рабочим названием "Павловский", который будет обслуживать Барнаульскую и Каменскую зоны, определят с учетом мнения жителей. Правительство не допустит нарушения прав граждан и ухудшения экологической обстановки. Сейчас идет подбор участка для этого объекта в радиусе от 50 до 100 километров от Барнаула. Об этом во время отчета о работе правительства за 2023 год заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
"Никаких окончательных решений не сформировано, но уже сегодня это сопровождается серьезными критическими общественными выступлениями. Хочу заявить: мы в обход людей, без согласования, всестороннего открытого рассмотрения действовать не будем. Мы не поставим людей в трудную ситуацию, не испортим им жизнь. Но и вопросы решать тоже надо", – сказал глава региона.
Виктор Томенко сообщил, что принятию итогового решения по определению участка для КПО Барнаульской и Каменской зон будут предшествовать обсуждения с участием инициативных групп жителей, местных властей и политиков, экологов и общественников.
"То, что сегодня обсуждается у нас в режиме митингов, честно говоря, просто вводит людей в заблуждение, ситуацию заводит в тупик и никак нас к решению этой сложной задачи не приближает. Вы знаете, эмоции плохой советчик", – подчеркнул Томенко.
Как ранее сообщал amic.ru, в срок до 2030 года в Алтайском крае должны появиться пять мощных современных комплексов по переработке отходов: КПО для Барнаульской и Каменской зон (мощность 250 тыс. т), КПО "Алейский" (мощность 100 тыс. т), КПО "Бийский" (мощность 100 тыс. т), КПО "Славгородский" (мощность 70 тыс. т), КПО "Заринский" (мощность 30 тыс. т). По всем этим объектам участки уже определены, его не могут найти только для самого мощного комплекса. Изначально его планировали разместить в Павловском районе, однако жители выступили против такого соседства.
О том, чем современные ТКО будут отличаться от мусорных полигонов, читайте в материале amic.ru.
11:24:35 24-04-2024
А коммунисты не против этой свалки народ в Павловске подняли. Они просто из принципа, против власти вообще. Им все равно - свалка это, школа или футбольное поле. Есть шанс прокачать лодку, они качнут. А что там дальше будет, им плевать. Это же коммунисты, у них все время цель оправдывает средства, ещё с Ильича так пошло, не взирая на жертвы
11:45:53 24-04-2024
Красное и Белое (11:24:35 24-04-2024) А коммунисты не против этой свалки народ в Павловске подняли... верно подмечено. Коммунисты это как майданцы. им дай повод, так они наведут не только шум, но и могут до беды довести. Там другие интересы. не дай бог, чтобы до власти дошли они. Стране хана будет.
13:25:56 24-04-2024
Красное и Белое (11:24:35 24-04-2024) А коммунисты не против этой свалки народ в Павловске подняли... Настойчивые попытки перевести вопросы экологии в критику коммунистов уже просто смешны. Были приведены конкретные аргументы против выбранной площадки и просьбы всесторонней экспертизы данного решения. Народу не важно, по большому счету, кто призывает соблюсти законность в выборе площадки,главное сохранить здоровую атмосферу в селе. А чьи интересы и почему преследует "Красное и Белое"? Ни одного аргумента, одни провокационные заявления, направленные на защиту сомнительного решения. Это наталкивает на размышления - какова ваша цель и почему?
13:49:33 24-04-2024
Павловчанин (13:25:56 24-04-2024) Настойчивые попытки перевести вопросы экологии в критику ком... Именно коммунисты и перевели вопросы экологии в политику,когда ради своих партийных интересов запугали жителей Павловска. Это же обычная политиканская движуха. Типичная технология
15:59:32 24-04-2024
Не обманывайте людей (13:49:33 24-04-2024) Именно коммунисты и перевели вопросы экологии в политику,ког... Познакомьтесь с историей вопроса и приводимыми аргументами, попробуйте оценить техническую и юридическую сторону сторону проблемы, дать оценку экологическим рискам. Типичная технология организации политиканской движухи с целью продавить непродуманное и не просчитанное решение, без учета здравого смысла и мнения населения. Давайте будем поступать по закону, с учетом мнения независимых экспертов и специалистов, всесторонних экспертиз, общественных слушаний и всесторонней оценки проекта. И прекратите наконец прикрываться политическими лозунгами там, где этого и в помине нет. А кто кого пугает и обманывает время покажет.
16:39:03 24-04-2024
Павловчанин (15:59:32 24-04-2024) Познакомьтесь с историей вопроса и приводимыми аргументами, ... Не заговаривайте мне зубы. Сейчас под этой же темой на Банкфаксе, имеенно в этот момент, ваши качают уже рубцовчан в комментариях под псевдо ником "Рубцовчанин". У вас стандартные майданные методички. Вам наплевать на экологию, которая прям сквозит в этих заводах, вам важно раскачать ситуацию в крае. И ради этого вы даже такое доброе дело обгадите, обманите народ, а сами на чердак, листовки печатать.
Вы врете, как и положено красным
20:47:21 24-04-2024
Красное и белое (16:39:03 24-04-2024) Не заговаривайте мне зубы. Сейчас под этой же темой на Банкф...
Вы зациклились на политике, это же не политический митинг. Ваше отношение к партиям никого не интересует. Если у вас есть, что сказать по проблеме экологии и вариантам размещения мусорных полигонов - скажите. А просто захлебываться желчью в своей любви или ненависти к коммунистам, это неинтересно...
15:50:00 24-04-2024
Красное и Белое (11:24:35 24-04-2024) А коммунисты не против этой свалки народ в Павловске подняли... Если ты не живёшь в Павловске тогда свое мнение оставь при себе жителям Павловска эта свалка не нужна