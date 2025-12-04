Пожилая россиянка скончалась из-за несостоявшегося интима с молодым ухажером

Женщина надеялась на приятное времяпрепровождение, однако в последний момент пара поссорилась

04 декабря 2025, 16:42, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Туле трагически завершилась история 85-летней женщины, скончавшейся после интимной встречи с молодым человеком, с которым она познакомилась в интернете.

Как сообщает Baza, у пенсионерки начался роман с 33-летним Вячеславом Кулаковым. После виртуального общения пара решила встретиться лично. Однако свидание обернулось трагедией: между ними возник конфликт, в результате которого Вячеслав избил женщину и покинул место встречи.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где успела рассказать о произошедшем. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, женщина скончалась.

Правоохранительные органы задержали Вячеслава, который, по всей видимости, не подозревал о тяжести последствий. На допросе, узнав о смерти своей партнерши, он раскаялся и признал вину. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.