Пожилая россиянка скончалась из-за несостоявшегося интима с молодым ухажером
Женщина надеялась на приятное времяпрепровождение, однако в последний момент пара поссорилась
04 декабря 2025, 16:42, ИА Амител
В Туле трагически завершилась история 85-летней женщины, скончавшейся после интимной встречи с молодым человеком, с которым она познакомилась в интернете.
Как сообщает Baza, у пенсионерки начался роман с 33-летним Вячеславом Кулаковым. После виртуального общения пара решила встретиться лично. Однако свидание обернулось трагедией: между ними возник конфликт, в результате которого Вячеслав избил женщину и покинул место встречи.
Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где успела рассказать о произошедшем. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, женщина скончалась.
Правоохранительные органы задержали Вячеслава, который, по всей видимости, не подозревал о тяжести последствий. На допросе, узнав о смерти своей партнерши, он раскаялся и признал вину. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.
Это правда было?
17:01:39 04-12-2025
Гость (16:52:00 04-12-2025) Это правда было?... Конечно. Сам был . Свечку держал. Она всего-то на 52 года старше его.
17:30:39 04-12-2025
Гость (16:52:00 04-12-2025) Это правда было?... Ну да! В 85 лет человек так хочет секса, что знакомится в интернете! И 33летний пошел на свидание к 85 летней! Кто поверит?
16:59:32 04-12-2025
Тут какой-то Славка Кулаков. А я решил что Прошка Шаляпин бабку "вальнул"...
16:59:44 04-12-2025
Господи совсем мир сошел с ума
17:18:03 04-12-2025
Дурдом. слов нет .
22:04:32 04-12-2025
Гость (17:18:03 04-12-2025) Дурдом. слов нет . ... Даже не могу придумать, что можно написать, слов нетЬ)
09:22:46 05-12-2025
А после 80 ти вообще есть хочка? А если даже да то там же даже не сгибаются ни спина ни коленки. Ни одна поза не подходит
09:27:01 05-12-2025
"нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности" - ну нет. Неосторожность это когда лом в магазине покупал, на плечо положил, развернулся и убил кого-то. А здесь не БДСМ, здесь избиение до смерти. Умышленное убийство.