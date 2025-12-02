В Горно-Алтайске мужчина избил жену, после того как она застала его с другом и девушками

Потерпевшая выбежала на улицу, но мужчина догнал ее

Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Мужчина из Горно-Алтайска жестоко избил супругу, после того как она застала его дома с другом и двумя девушками, сообщает МВД по Республике Алтай.

По данным ведомства, 35-летняя женщина ушла из дома после ссоры, а ее 34-летний муж тем временем пригласил компанию – приятеля и двух девушек. Они уже собирались распивать алкоголь, когда хозяйка неожиданно вернулась, чтобы забрать вещи. Увиденное вызвало у нее бурную реакцию. Женщина выгнала гостей, после чего супруг набросился на нее с кулаками.

Испугавшись, потерпевшая выбежала на улицу, но мужчина догнал ее, повалил на землю и продолжил избиение. Остановился он лишь тогда, когда проходившая мимо соседка пригрозила вызвать полицию.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью.

