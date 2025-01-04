Пожилая женщина погибла в сгоревшем кафе под Новосибирском

Проверку начали новосибирский Следком и прокуратура

04 января 2025, 19:25, ИА Амител

Последствия пожара / Фото: СУ СК России по Новосибирской области

68-летняя сотрудница кафе погибла в заведении в результате пожара. ЧП произошло в райцентре Кочки Новосибирской области утром 4 января 2025 года. Об этом пишет новосибирская "Комсомольская правда".

В ГУ МЧС Новосибирской области пояснили, что в 08:40 утра загорелась крыша кафе, пожарные приехали через две минуты, огнем была охвачена площадь 90 квадратных метров, кровля здания обрушилась.

Четыре сотрудника кафе эвакуировались самостоятельно и не пострадали. Через 35 минут открытое горение удалось потушить. И когда пожарные стали разбирать завалы, то нашли тело погибшей 68-летней женщины, которая работала в кафе.

Местные жители рассказывают, что в заведении как раз была пересменка, и три человека (включая погибшую) сменяли ночную смену из двух сотрудников.

"Комсомольская правда" не указывает, что могло стать причиной пожара. Местные жители предполагают, что в здании могли быть проблемы с проводкой. Теперь в этом разберется Следком по Новосибирской области, который уже начал доследственную проверку, правоохранители устанавливает обстоятельства случившегося. Также проверку начала прокуратура.