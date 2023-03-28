У Костомарова наблюдается полиорганная недостаточность, в том числе начала отказывать печень.

По версиям медиков, это могло произойти из-за некроза, на фоне большого количества препаратов или как реакция на вирус. Об этом писал amic.ru накануне.

Специалисты считают, что печень фигуриста нужно срочно спасать. Пока она продолжает регенерировать. Но если состояние пациента ухудшится, процесс может прекратиться.

Врач Лев Авербах отметил, что вместе с печенью, как правило, отказывают почки.

"С таким набором очень сложно выкарабкаться", – подчеркнул он.

При этом реаниматолог-анестезиолог Мария Юдина утверждает, что проблемы – в частности полиорганную недостаточность – можно устранить.