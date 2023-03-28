Правда ли, что фигурист Костомаров пришёл в себя и готовится к протезированию?
Состояние Романа Костомарова продолжает улучшаться, но некоторые проблемы по-прежнему вызывают у врачей опасение
28 марта 2023, 13:14, Анастасия Бичакова
Фигурист Роман Костомаров пережил несколько ампутаций и уже несколько месяцев находится в больнице. Сейчас его состояние улучшилось, но наблюдаются проблемы с органами.
Правда ли, что спортсмена готовят к реабилитации, на сколько он похудел и что о его здоровье говорят медики – в материале amic.ru.
Правда ли, что Романа Костомарова готовят к реабилитации?
Да, правда. Костомаров полностью в сознании и готовится к реабилитации, ссылается RT на источник.
По словам собеседника, сейчас проводят общий мониторинг состояния спортсмена. Затем начнётся подготовка к протезированию.
"Роман постоянно находится в полном сознании и мотивирован на то, чтобы начать реабилитацию", – уточнил источник.
Ранее олимпийскому чемпиону удалили трахеостому. Он начал дышать сам, без вспомогательного оборудования.
По информации СМИ, Роман Костомаров сильно ослаб. Мужчина изменился до неузнаваемости и весит около 50 килограммов при росте 1,82 м.
С Костомаровым работает психолог?
Да. Спортсмен пережил эмоциональный срыв, осознав произошедшее с ним. Сообщалось, что с Костомаровым работает психолог.
"У Романа сейчас очень сильный эмоциональный срыв. Это понятно – человек столько операций перенёс и уже осознал своё положение", – рассказал "Московскому комсомольцу" источник в больнице 17 марта.
Что сейчас происходит с Костомаровым?
У Костомарова наблюдается полиорганная недостаточность, в том числе начала отказывать печень.
По версиям медиков, это могло произойти из-за некроза, на фоне большого количества препаратов или как реакция на вирус. Об этом писал amic.ru накануне.
Специалисты считают, что печень фигуриста нужно срочно спасать. Пока она продолжает регенерировать. Но если состояние пациента ухудшится, процесс может прекратиться.
Врач Лев Авербах отметил, что вместе с печенью, как правило, отказывают почки.
"С таким набором очень сложно выкарабкаться", – подчеркнул он.
При этом реаниматолог-анестезиолог Мария Юдина утверждает, что проблемы – в частности полиорганную недостаточность – можно устранить.
"В наше время ни сепсис, ни полиорганка – это не приговор", – говорит она.
Какие операции перенёс Роман Костомаров?
Сначала Костомарову ампутировали часть ноги и несколько пальцев правой руки. Потом стало известно, что олимпийский чемпион потерял обе голени и кисть руки.
23 марта сообщалось, что Роману Костомарову также ампутировали пальцы левой руки.
Врачи приняли такое решение, поскольку рука начала чернеть (признак гангрены). До этого за ней наблюдали и проводили чистку.
По информации российских СМИ, если некроз пойдёт дальше, то левую кисть спортсмена могут ампутировать полностью.
Что произошло с Костомаровым?
Роман Костомаров попал в реанимацию с тяжелейшей пневмонией 10 января. Его подключили к аппарату ЭКМО, помогающему насыщать кровь кислородом.
Уточнялось, что до этого фигурист участвовал в новогодних шоу, в том числе на открытом воздухе.
Биография и карьера Романа Костомарова
Костомаров родился 8 февраля 1977 года. Он олимпийский чемпион 2006 года.
Роману было девять лет, когда он занялся фигурным катанием. Его первым тренером была Лидия Караваева. Она поставила спортсмена в пару со своей дочерью Екатериной Давыдовой.
Спортсмены выиграли юниорский чемпионат мира 1996 года и бронзу чемпионата России 1997 года.
Кроме того, в 1997-м они участвовали в Универсиаде в Корее. После обязательного танца снялись с соревнований, так как у Романа Костомарова начались проблемы со здоровьем. Затем его дважды дисквалифицировали.
В 1998-м фигурист переехал в США и тренировался у Натальи Линичук. Его новой партнёршей стала Татьяна Навка. Также выступал с Анной Семенович.
Комментарии 6