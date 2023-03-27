Правда ли, что у фигуриста Костомарова отказывает печень, и что об этом говорят врачи
У фигуриста Романа Костомарова начала отказывать печень, сообщают СМИ. Это могло произойти по нескольким причинам
27 марта 2023, 16:31, Анастасия Бичакова
На прошлой неделе стало известно, что фигуристу, олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали пальцы на левой руке. Также источники сообщают, что у него начала отказывать печень.
Что известно о состоянии спортсмена к этому часу, почему у него проблемы с печенью и можно ли их решить – в материале amic.ru.
Почему у Костомарова отказывает печень?
Печень Романа Костомарова начала отказывать на фоне приёма большого количества лекарств. Нарушаются функции органа, ссылается Пятый канал на источник.
В беседе со Sport24 врач Лев Авербах также заявил, что печень спортсмена нужно срочно спасать. Иначе, считает он, фигурист может не выжить. По его словам, ситуация "очень тяжёлая".
"Потому что с печенью обычно отказывают и почки, с таким набором очень сложно выкарабкиваться", – говорит Авербах.
Он уверен, что у Костомарова индивидуальная реакция на вирус, которая могла возникнуть из-за ослабленного иммунитета.
"Грубо говоря, это как аллергия, индивидуальная реакция на внешние факторы", – добавил специалист.
Напомним, ранее врачи говорили, что печень олимпийского чемпиона может отказывать на фоне сепсиса. Как сообщает "Газета.ру", пока клетки органа регенерируют. Но если состояние Романа ухудшится, этот процесс может прекратиться.
Добавим, что страдает не только печень. У спортсмена наблюдается полиорганная недостаточность. Но врач отмечает, что эту проблему можно решить.
"В наше время ни сепсис, ни полиорганка – это не приговор", – цитирует НТВ реаниматолога-анестезиолога Марию Юдину.
А как себя чувствует Костомаров?
Ранее amic.ru писал, что состояние Костомарова улучшилось. 17 марта стало известно, что мужчине удалили трахеостому.
Роман начал дышать сам, без вспомогательного оборудования. Мужчина приходит в сознание, но также может впадать в глубокий сон.
Олимпийский чемпион сильно истощён. При росте 1,82 м он весит около 50 килограммов.
Фигурист пережил эмоциональный срыв, поскольку осознал произошедшее с ним. С Костомаровым работает психолог.
Правда ли, что Костомарову ампутировали пальцы левой руки?
Да, правда. Источник в больнице "Коммунарка", где находится Роман, 23 марта рассказал "Московскому комсомольцу", что фигуристу ампутировали пальцы левой руки.
По его словам, операцию провели, поскольку пальцы стали чернеть. Началась гангрена. СМИ писали, что врачи наблюдают за рукой и проводят чистку.
По информации источника, если некроз пойдёт дальше, то пациента будут срочно готовить к ампутации всей левой кисти.
Ранее из-за гангрены Костомарову ампутировали часть ноги и несколько пальцев на правой руке. Но позже в Сети утверждали, что он лишился обеих голеней и кисти руки.
А 20 февраля сообщалось, что спортсмен пережил ещё один инсульт. У него обнаружили кровоизлияние и гематому в лобной доле головного мозга.
Почему Костомаров попал в больницу?
В январе 46-летнего Романа Костомарова госпитализировали с тяжёлой пневмонией.
До этого спортсмен участвовал в новогодних шоу, в том числе на открытом воздухе. В реанимации его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
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