Печень Романа Костомарова начала отказывать на фоне приёма большого количества лекарств. Нарушаются функции органа, ссылается Пятый канал на источник.

В беседе со Sport24 врач Лев Авербах также заявил, что печень спортсмена нужно срочно спасать. Иначе, считает он, фигурист может не выжить. По его словам, ситуация "очень тяжёлая".

"Потому что с печенью обычно отказывают и почки, с таким набором очень сложно выкарабкиваться", – говорит Авербах.

Он уверен, что у Костомарова индивидуальная реакция на вирус, которая могла возникнуть из-за ослабленного иммунитета.

"Грубо говоря, это как аллергия, индивидуальная реакция на внешние факторы", – добавил специалист.

Напомним, ранее врачи говорили, что печень олимпийского чемпиона может отказывать на фоне сепсиса. Как сообщает "Газета.ру", пока клетки органа регенерируют. Но если состояние Романа ухудшится, этот процесс может прекратиться.

Добавим, что страдает не только печень. У спортсмена наблюдается полиорганная недостаточность. Но врач отмечает, что эту проблему можно решить.