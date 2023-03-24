Правда ли, что Костомарову ампутировали пальцы левой руки?
В СМИ появилась информация, что фигуристу, олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали пальцы на левой руке
24 марта 2023, 14:30, Анастасия Бичакова
Российский фигурист Роман Костомаров попал в больницу 10 января. С тяжёлой пневмонией его положили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Позже у него развился некроз, и он пережил несколько операций по ампутации. На прошлой неделе сообщалось, что спортсмен лишился кисти рук и голеней обеих ног.
Правда ли, что Костомарову ампутировали пальцы левой руки и в каком состоянии он находится – в материале amic.ru.
Правда ли, что Костомарову ампутировали пальцы на левой руке?
Да. Роману Костомарову ампутировали пальцы левой руки, 23 марта рассказал "Московскому комсомольцу" источник в больнице "Коммунарка". Там фигурист проходит лечение.
По словам собеседника, операция была необходима, поскольку пальцы начали чернеть. Это значило, что началась гангрена.
"Если процесс пойдёт дальше (за ним постоянно наблюдают врачи), то пациента будут готовить в срочном порядке к ампутации всей левой кисти", – отметил источник.
В каком состоянии сейчас Костомаров?
На прошлой неделе стало известно, что Костомарову удалили трахеостому. Он начал дышать сам, без вспомогательного оборудования.
По информации СМИ, его состояние стабильно тяжёлое. Он "то в сознании, то впадает в глубокий сон".
Спортсмен пережил эмоциональный срыв, поскольку осознал произошедшее с ним. С Костомаровым работает психолог, писал ранее amic.ru.
Мужчина сильно истощён. Сейчас он весит порядка 50 кг при росте 1,82 м.
Кроме того, у него наблюдается полиорганная недостаточность. То есть поражены все органы. Поэтому хирург, доктор медицинских наук Андрей Шестаков говорит, что "радоваться рано".
Врач объяснил, что улучшение показателей – результат работы препаратов. Но неизвестно, как поведут себя органы.
"Нужно знать, какая степень полиорганной недостаточности у Романа. <...> Не вижу оснований для позитива", – подытожил медик.
Что произошло с Романом Костомаровым и какие операции он перенёс?
В январе 46-летнего фигуриста Романа Костомарова госпитализировали с тяжёлой пневмонией. До этого он участвовал в новогодних шоу, в том числе на открытом воздухе. В реанимации его подключили к ИВЛ.
У фигуриста развился некроз. Предположительно, в результате тромбоза.
Кроме того, 20 февраля у Костомарова обнаружили кровоизлияние и гематому в лобной доле головного мозга. Олимпийский чемпион пережил ещё один инсульт.
Сначала сообщалось, что из-за гангрены ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках. Тогда удалось установить некроз.
Как стало известно 17 марта, Роман Костомаров лишился обеих голеней и кисти рук. Однако медики заподозрили продолжение сепсиса. Начала чернеть кисть левой руки. Врачи наблюдали за ней и проводили чистки.
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