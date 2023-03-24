На прошлой неделе стало известно, что Костомарову удалили трахеостому. Он начал дышать сам, без вспомогательного оборудования.

По информации СМИ, его состояние стабильно тяжёлое. Он "то в сознании, то впадает в глубокий сон".

Спортсмен пережил эмоциональный срыв, поскольку осознал произошедшее с ним. С Костомаровым работает психолог, писал ранее amic.ru.

Мужчина сильно истощён. Сейчас он весит порядка 50 кг при росте 1,82 м.

Кроме того, у него наблюдается полиорганная недостаточность. То есть поражены все органы. Поэтому хирург, доктор медицинских наук Андрей Шестаков говорит, что "радоваться рано".

Врач объяснил, что улучшение показателей – результат работы препаратов. Но неизвестно, как поведут себя органы.