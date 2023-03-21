Ранее ежемесячные выплаты из маткапитала могли получать только семьи, воспитывающие второго ребёнка. При этом, заявил в начале февраля премьер-министр Михаил Мишустин, для них не предусматривали регулярной поддержки от государства.

Теперь ежемесячные выплаты доступны семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц. Возможность их получения не зависит от очерёдности рождения ребёнка. Об этом пишет "Российская газета".

"До 2023 года ежемесячные средства из материнского капитала полагались только на второго ребёнка в семье, с этого года выплату можно оформить на каждого малыша в возрасте до 3 лет", – добавляют в ОСФР по Алтайскому краю.

Кстати, с января в России ввели единое пособие. Оно объединяет выплаты для беременных, состоящих на учёте с ранних сроков, по уходу за ребёнком до 1,5 лет, на первого и третьего ребёнка, на детей 3-8 лет, а также 8-17 лет. Подробнее об этом читайте в разборе amic.ru.