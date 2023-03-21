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Правда ли, что маткапитал будут выплачивать в один и тот же день?

Для ежемесячных выплат из маткапитала отведут единый день

21 марта 2023, 13:05, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Ежемесячные выплаты из маткапитала будут производить по-новому в России, в том числе в Алтайском крае. Для них отведут отдельный день.

При этом выплаты будут приходить за предыдущий, а не за текущий месяц. Что об этом известно и в какую дату будут приходить деньги, разобрался amic.ru.

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В какой день будут приходить ежемесячные выплаты из маткапитала?

Единый день выплаты маткапитала на детей от трёх лет – 5-е число каждого месяца.

"Впервые новую дату применят к пособию за май, деньги поступят на счёт алтайским семьям 5 июня", – уточняют в пресс-службе краевого отделения Социального фонда (ОСФР). Об этом ранее писал amic.ru.

Пока выплаты в разных регионах продолжают приходить в разные дни.

"Даты выплат из маткапитала различаются: в ряде регионов средства переводят с 1-го по 15-е число, а где-то – с 16-го по 25-е", – подчеркнула управляющий ОСФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

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Кто получает выплаты из маткапитала ежемесячно?

Ранее ежемесячные выплаты из маткапитала могли получать только семьи, воспитывающие второго ребёнка. При этом, заявил в начале февраля премьер-министр Михаил Мишустин, для них не предусматривали регулярной поддержки от государства.

Теперь ежемесячные выплаты доступны семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц. Возможность их получения не зависит от очерёдности рождения ребёнка. Об этом пишет "Российская газета".

"До 2023 года ежемесячные средства из материнского капитала полагались только на второго ребёнка в семье, с этого года выплату можно оформить на каждого малыша в возрасте до 3 лет", – добавляют в ОСФР по Алтайскому краю.

Кстати, с января в России ввели единое пособие. Оно объединяет выплаты для беременных, состоящих на учёте с ранних сроков, по уходу за ребёнком до 1,5 лет, на первого и третьего ребёнка, на детей 3-8 лет, а также 8-17 лет. Подробнее об этом читайте в разборе amic.ru.

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Как оформить ежемесячные выплаты из маткапитала?

Для оформления ежемесячных выплат из маткапитала следует подать заявление. Это можно сделать в МФЦ или на "Госуслугах".

Для этого понадобятся:

– паспорта родителей;

– свидетельства о рождении детей;

– СНИЛС членов семьи;

– реквизиты для перечисления денег;

– сертификаты на маткапитал.

Остальную информацию Социальный фонд запросит сам.

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Размер ежемесячных выплат из маткапитала на Алтае

Размер ежемесячных выплат из маткапитала в Алтайском крае – 13 373 рубля. Он равен прожиточному минимуму на ребёнка в регионе.
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На сколько маткапитал увеличили в России?

С 1 февраля 2023 года маткапитал в России увеличили на 11,9%. Его размер на первого ребёнка составляет порядка 587 тыс. рублей, а на второго – 779 тыс. рублей.

"Семьи, которые уже получили маткапитал за первого ребёнка, после рождения второго смогут претендовать на сумму 192 тыс. рублей", – уточняется в материале.

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