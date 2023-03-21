Правда ли, что маткапитал будут выплачивать в один и тот же день?
Для ежемесячных выплат из маткапитала отведут единый день
21 марта 2023, 13:05, Анастасия Бичакова
Ежемесячные выплаты из маткапитала будут производить по-новому в России, в том числе в Алтайском крае. Для них отведут отдельный день.
При этом выплаты будут приходить за предыдущий, а не за текущий месяц. Что об этом известно и в какую дату будут приходить деньги, разобрался amic.ru.
В какой день будут приходить ежемесячные выплаты из маткапитала?
Единый день выплаты маткапитала на детей от трёх лет – 5-е число каждого месяца.
"Впервые новую дату применят к пособию за май, деньги поступят на счёт алтайским семьям 5 июня", – уточняют в пресс-службе краевого отделения Социального фонда (ОСФР). Об этом ранее писал amic.ru.
Пока выплаты в разных регионах продолжают приходить в разные дни.
"Даты выплат из маткапитала различаются: в ряде регионов средства переводят с 1-го по 15-е число, а где-то – с 16-го по 25-е", – подчеркнула управляющий ОСФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.
Кто получает выплаты из маткапитала ежемесячно?
Ранее ежемесячные выплаты из маткапитала могли получать только семьи, воспитывающие второго ребёнка. При этом, заявил в начале февраля премьер-министр Михаил Мишустин, для них не предусматривали регулярной поддержки от государства.
Теперь ежемесячные выплаты доступны семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц. Возможность их получения не зависит от очерёдности рождения ребёнка. Об этом пишет "Российская газета".
"До 2023 года ежемесячные средства из материнского капитала полагались только на второго ребёнка в семье, с этого года выплату можно оформить на каждого малыша в возрасте до 3 лет", – добавляют в ОСФР по Алтайскому краю.
Кстати, с января в России ввели единое пособие. Оно объединяет выплаты для беременных, состоящих на учёте с ранних сроков, по уходу за ребёнком до 1,5 лет, на первого и третьего ребёнка, на детей 3-8 лет, а также 8-17 лет. Подробнее об этом читайте в разборе amic.ru.
Как оформить ежемесячные выплаты из маткапитала?
Для оформления ежемесячных выплат из маткапитала следует подать заявление. Это можно сделать в МФЦ или на "Госуслугах".
Для этого понадобятся:
– паспорта родителей;
– свидетельства о рождении детей;
– СНИЛС членов семьи;
– реквизиты для перечисления денег;
– сертификаты на маткапитал.
Остальную информацию Социальный фонд запросит сам.
Размер ежемесячных выплат из маткапитала на Алтае
На сколько маткапитал увеличили в России?
С 1 февраля 2023 года маткапитал в России увеличили на 11,9%. Его размер на первого ребёнка составляет порядка 587 тыс. рублей, а на второго – 779 тыс. рублей.
"Семьи, которые уже получили маткапитал за первого ребёнка, после рождения второго смогут претендовать на сумму 192 тыс. рублей", – уточняется в материале.
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