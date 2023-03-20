Выплаты маткапитала в Алтайском крае начнут производить по-новому

Для их получения будет установлен единый день

20 марта 2023, 06:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Единый день выплаты маткапитала на детей от трёх лет введут в России. Об этом рассказали в пресс-службе краевого отделения Социального фонда.

Сейчас выплаты в разных регионах приходят в разные дни, с июня 2023 года семьи, которые имеют право на поддержку, будут получать её пятого числа каждого месяца. Выплаты будут приходить за предыдущий, а не за текущий месяц.

"С июня семьям в любой точке страны выплаты будут приходить в один день – пятого числа. Впервые новую дату применят к пособию за май, деньги на счёт поступят алтайским семьям 5 июня", – объяснили в ОСФР.

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля дополнительно проиндексируют социальные пенсии на 3,3%.