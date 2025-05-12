Вероятность возникновения геомагнитных возмущений оценивается как высокая

12 мая 2025, 12:50, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

12 мая 2025 года на Землю обрушится магнитная буря, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Геомагнитные возмущения будут недолгими, однако расслабляться метеозависимым людям не стоит: специалисты дают неблагоприятные прогнозы на конец месяца.

О том, что известно о надвигающейся магнитной буре 12 мая и последующих колебаниях в магнитном поле Земли, – в материале amic.ru.

Будет ли магнитная буря 12 мая 2025 года?

Согласно прогнозу Лаборатории, вероятность такого сценария равна 56%. Кроме того, геомагнитные колебания уже начались. Первые возмущения магнитного поля Земли зафиксировали в 03:00 по московскому времени. Их мощность составила 4 балла.

Насколько мощной будет магнитная буря 12 мая 2025 года?

Опасные вспышки солнечной активности продлятся до 09:00 по московскому времени. Однако всплески также ожидаются до конца дня: повышенную активность Солнца прогнозируют с 18:00 до 21:00. В целом мощность геомагнитных возмущений 12 мая 2025 года будет приближена к 5 баллам.

Сколько продлится эта магнитная буря и когда она закончится?

Спокойной магнитосфера Земли будет уже в 21:00 по московскому времени. Новые всплески активности в магнитном поле ученые прогнозируют в период с 06:00 до 09:00 следующего дня.

Будут ли еще магнитные бури в мае?

Повышенную активность Солнца ученые прогнозируют в период с 18 по 21 мая. В этот период Землю накроют геомагнитные возмущения мощностью 4 балла. Самые сильные геоудары придутся на 28 и 29 мая. Их сила достигнет 5 баллов, что уже является слабой магнитной бурей класса G1.

Что нужно делать, чтобы не чувствовать себя плохо во время магнитной бури?

Со слов врачей, чтобы избежать негативных последствий геомагнитного явления, нужно соблюдать режим сна, не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, а также пить достаточное количество воды и ни в коем случае не забывать о физической активности и прогулках на свежем воздухе. Это позволит сохранить тонус организма и снизить риск воздействия магнитных бурь.