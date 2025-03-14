Согласно прогнозу, геомагнитные возмущения на Земле продлятся до конца дня

14 марта 2025, 14:25, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

С 13 марта на Земле начала ухудшаться геомагнитная обстановка. На этом фоне ученые зафиксировали магнитные бури слабого уровня, которые продолжаются до сих пор, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Будет ли магнитная буря 14 марта 2025 года?

На 14 марта специалисты спрогнозировали магнитную бурю, близкую к классу G2 (среднюю по мощности). Согласно данным экспертов, она длилась с 03:00 до 06:00 по московскому времени. В настоящий момент геомагнитная обстановка на Земле спокойная, однако все еще может измениться: по предварительной информации, до конца дня ожидаются возмущения геомагнитного поля. При этом вероятность магнитной бури по-прежнему близка к 50%.

С чем связана магнитная буря 14 марта 2025 года?

Ученые объясняют, что ухудшение геомагнитной обстановки на Земле связано с увеличением скорости солнечного ветра в окрестностях планеты.

"Источником быстрого ветра, как уже стало привычным, является очередная корональная дыра на Солнце. Скорость ветра начала расти вчера в середине дня по московскому времени и на данный момент вышла на значения 500-600 км/с, то есть повышена примерно на 50%. В абсолютном выражении эти цифры не являются высокими, но их хватило для вывода магнитного поля Земли из равновесия", – пояснили в Лаборатории.

Что делать метеопатам, чтобы не чувствовать себя плохо?

Если верить медикам, то проблеме магнитных бурь не стоит придавать слишком большого значения. Их влияние на организм человека все еще не доказано. Врачи уверены, что для хорошего самочувствия достаточно высыпаться, выпивать норму воды, правильно питаться, не злоупотреблять вредными привычками и бывать на свежем воздухе.