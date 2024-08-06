Правда ли, что России не хватает контрактников и требуется мобилизация?
В интернете пугают второй волной частичной мобилизации, которая якобы может начаться осенью 2024 года
06 августа 2024, 06:40, ИА Амител
Разговоры о неизбежности второй волны частичной мобилизации в России, которую якобы могут объявить осенью, захлестнули социальные сети. Поводом для таких умозаключений стал указ президента Владимира Путина о двукратном увеличении размера единовременной выплаты для тех, кто до конца 2024 года заключит контракт с Минобороны и отправится в зону СВО. Такие меры дополнительной поддержки в медиапространстве связали с острой нехваткой живой силы. Давайте разбираться.
России действительно не хватает военнослужащих в зоне СВО?
На данный момент Россия не испытывает дефицита живой силы в зоне проведения специальной военной операции. Суммарно численность вооруженных сил России приблизилась к отметке 1,2 млн человек. Такие данные news.ru привел военный эксперт Анатолий Матвийчук.
11 июля пресс-служба Минобороны России сообщала о стабильном наборе военнослужащих. На тот момент контракт с начала 2024 года заключили порядка 190 тысяч человек. А в декабре 2023 года ведомство отчитывалось, что число контрактников с начала военной операции на Украине превысило 640 тыс.
Правда ли, что в РФ готовятся объявить вторую волну частичной мобилизации?
Такие публикации сейчас активно распространяют "инсайдерские" каналы, пишет tsargrad.tv. В частности, Telegram-канал Insider-T утверждает, что в правительстве России решили вдвое повысить единовременные выплаты военным, чтобы оттянуть начало второй волны частичной мобилизации, но утверждают, что ее старт запланирован на осень:
"Группа чиновников в правительстве России всеми силами оттягивает принятие окончательного решения о старте мобилизации. Утверждение Владимиром Путиным повышения единовременной выплаты за заключение контракта до 400 тысяч и массовая реклама службы в Минобороны – это последние способы, которые смогли продвинуть. Если эффекта от них не будет, то осенью начнется старт мобилизации".
При этом официальные источники многократно говорили о том, что необходимости в мобилизации нет. В очередной раз об этом в последних числах июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет", – так ответил Песков на вопрос РИА Новости, хватает ли добровольцев или может потребоваться мобилизация.
Эту же информацию ранее подтвердили в Госдуме, Минобороны РФ, а также президент Владимир Путин.
"Мобилизация в России не планируется, нет необходимости", – заявлял на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин.
По словам Анатолия Матвийчука, необходимость проведения мобилизации может возникнуть, если войска НАТО подойдут к границам России, Украины или Белоруссии. Он считает, что мобилизацию также могут объявить, если ситуация на фронте кардинально изменится. Такой сценарий, как предполагает военный эксперт, возможен в случае "прорыва ВСУ российских рубежей или нанесения ударов по критическим системам жизнеобеспечения страны, когда ситуация будет угрожать существованию страны".
Зачем тогда в России увеличивают выплаты военным за подписание контракта с Минобороны?
Увеличение единовременных выплат при заключении контракта необходимо для поддержки участников военной операции и эти меры никак не связаны с изменением задач СВО, объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
С этим согласен военный эксперт и политолог Иван Коновалов.
"Это свидетельство продуманной политики и заботы верховного главнокомандующего о своих военных. И ее проявлений в последнее время было немало. Можно совершенно точно сказать, что при подготовке президентских указов, касающихся данного аспекта СВО, самым тщательным образом учитывается не только военная, но и финансовая составляющая", – пояснял эксперт amic.ru.
Напомним, для тех, кто подпишет контракт с Минобороны о прохождении военной службы в зоне СВО сроком не менее года в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года, единовременная выплата от государства составит 400 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 195 тысяч. Сделать выплаты в объеме не меньше, чем от государства, рекомендовано и регионам. То есть суммарно речь идет минимум о 800 тысячах для "новобранцев", пишет "Российская газета". Кроме единовременных выплат, при выполнении боевых задач в зоне спецоперации военнослужащий получает от 210 тысяч рублей ежемесячно.
08:16:42 06-08-2024
Нехорошо
08:34:18 06-08-2024
Гость (08:16:42 06-08-2024) Нехорошо...
Нехорошо когда империалистические акулы подползли к самым границам нашей Родины,используя национальную рознь,которую сами всячески и раздували.
08:53:38 06-08-2024
Гость (08:34:18 06-08-2024) Нехорошо когда империалистические акулы подползли к самы... А ты бедолага клюнул, как карась на эту мякину и пошел воевать?
09:46:54 06-08-2024
Гость (08:53:38 06-08-2024) А ты бедолага клюнул, как карась на эту мякину и пошел воева...
Не кукарекай,хлопчик.У тебя еще не разгладилась на лбу вмятина от кастрюли?
10:47:35 06-08-2024
Гость (09:46:54 06-08-2024) Не кукарекай,хлопчик.У тебя еще не разгладилась на лбу в... "29 авг. 2018 г. — "Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет"
10:39:17 06-08-2024
Гость (08:34:18 06-08-2024) Нехорошо когда империалистические акулы подползли к самы... так империалистические акулы и на границах блока социалистических стран в Европе ползали, да только СССР на провокации не велся, а решал все дипломатическим путем (за исключением Чехословакии, так там правительство местное бандитам фашистским амнистию объявили и из тюрем выпустили, они и понеслись население убивать под лозунгами о свободе, вот и получили ), зато и авторитет был международный, ни одна шавка не вякала в сторону СССР . А теперь что? Только ленивый ноги не вытирает о РФ, даже бывшие республики, дожили.
22:10:52 06-08-2024
Гость (10:39:17 06-08-2024) так империалистические акулы и на границах блока социалистич... Дипломатов просто увы сейчас нет. Есть группа поддержки линии партии
12:10:34 06-08-2024
Гость (08:34:18 06-08-2024) Нехорошо когда империалистические акулы подползли к самы...
Судя по возрасту тебе должно быть уже абсолютно все равно!
08:36:15 06-08-2024
Какая мобилизация! Кто будет работать в экономике, опять старики и дети? Это провальная идея.
08:59:25 06-08-2024
Гость (08:36:15 06-08-2024) Какая мобилизация! Кто будет работать в экономике, опять ста... А таджики и бабы ихние.
Зачем их завозят тогда ?
09:32:18 06-08-2024
"Группа чиновников в правительстве России всеми силами оттягивает принятие окончательного решения о старте мобилизации.//// Каким образом? Тут не их прерогатива
09:36:53 06-08-2024
дефицита нет, но проводят рейды и повышают ценники на человеков
20:29:35 06-08-2024
гость (09:36:53 06-08-2024) дефицита нет, но проводят рейды и повышают ценники на челове... Какие рейды, кастрюля?
10:14:53 06-08-2024
Для успешного завершения СВО требуется мобилизация всего общества, даже дети посылающие бойцам свои письма и рисунки оказывают посильную помощь в достижения Победы.
09:31:08 07-08-2024
Гость (10:14:53 06-08-2024) Для успешного завершения СВО требуется мобилизация всего общ... для успешного завершения СВО требуется всего то мобилизация детей и их отцов наших правителей элиты,с последующей отправкой их на передовую и поверьте,они даже не доедут до границ соприкосновения как операция закончится,и это не мои слова и они были произнесены генералом еще в 90х годах на другой операции
11:13:18 06-08-2024
А кому еще не присылали смс на телефон с предложение срочно заключить контракт с министерством обороны. В этом же смс гарантируют выдать 800 тысяч рублей в случае заключения контракта. Причем рассылка идет по всем регионам РФ. Присылают даже больным людям старше 50 лет. Предлагают звонить на номер 117 Даже короткий номер для этих целей забрали.
09:35:26 07-08-2024
Гость (11:13:18 06-08-2024) А кому еще не присылали смс на телефон с предложение срочно ... пришло, да. я чессно гря подумал что это фейк...