В интернете пугают второй волной частичной мобилизации, которая якобы может начаться осенью 2024 года

06 августа 2024, 06:40, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Разговоры о неизбежности второй волны частичной мобилизации в России, которую якобы могут объявить осенью, захлестнули социальные сети. Поводом для таких умозаключений стал указ президента Владимира Путина о двукратном увеличении размера единовременной выплаты для тех, кто до конца 2024 года заключит контракт с Минобороны и отправится в зону СВО. Такие меры дополнительной поддержки в медиапространстве связали с острой нехваткой живой силы. Давайте разбираться.

России действительно не хватает военнослужащих в зоне СВО?

На данный момент Россия не испытывает дефицита живой силы в зоне проведения специальной военной операции. Суммарно численность вооруженных сил России приблизилась к отметке 1,2 млн человек. Такие данные news.ru привел военный эксперт Анатолий Матвийчук.

11 июля пресс-служба Минобороны России сообщала о стабильном наборе военнослужащих. На тот момент контракт с начала 2024 года заключили порядка 190 тысяч человек. А в декабре 2023 года ведомство отчитывалось, что число контрактников с начала военной операции на Украине превысило 640 тыс.

Правда ли, что в РФ готовятся объявить вторую волну частичной мобилизации?

Такие публикации сейчас активно распространяют "инсайдерские" каналы, пишет tsargrad.tv. В частности, Telegram-канал Insider-T утверждает, что в правительстве России решили вдвое повысить единовременные выплаты военным, чтобы оттянуть начало второй волны частичной мобилизации, но утверждают, что ее старт запланирован на осень:

"Группа чиновников в правительстве России всеми силами оттягивает принятие окончательного решения о старте мобилизации. Утверждение Владимиром Путиным повышения единовременной выплаты за заключение контракта до 400 тысяч и массовая реклама службы в Минобороны – это последние способы, которые смогли продвинуть. Если эффекта от них не будет, то осенью начнется старт мобилизации".

При этом официальные источники многократно говорили о том, что необходимости в мобилизации нет. В очередной раз об этом в последних числах июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет", – так ответил Песков на вопрос РИА Новости, хватает ли добровольцев или может потребоваться мобилизация.

Эту же информацию ранее подтвердили в Госдуме, Минобороны РФ, а также президент Владимир Путин.

"Мобилизация в России не планируется, нет необходимости", – заявлял на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин.

По словам Анатолия Матвийчука, необходимость проведения мобилизации может возникнуть, если войска НАТО подойдут к границам России, Украины или Белоруссии. Он считает, что мобилизацию также могут объявить, если ситуация на фронте кардинально изменится. Такой сценарий, как предполагает военный эксперт, возможен в случае "прорыва ВСУ российских рубежей или нанесения ударов по критическим системам жизнеобеспечения страны, когда ситуация будет угрожать существованию страны".

Зачем тогда в России увеличивают выплаты военным за подписание контракта с Минобороны?

Увеличение единовременных выплат при заключении контракта необходимо для поддержки участников военной операции и эти меры никак не связаны с изменением задач СВО, объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С этим согласен военный эксперт и политолог Иван Коновалов.

"Это свидетельство продуманной политики и заботы верховного главнокомандующего о своих военных. И ее проявлений в последнее время было немало. Можно совершенно точно сказать, что при подготовке президентских указов, касающихся данного аспекта СВО, самым тщательным образом учитывается не только военная, но и финансовая составляющая", – пояснял эксперт amic.ru.

Напомним, для тех, кто подпишет контракт с Минобороны о прохождении военной службы в зоне СВО сроком не менее года в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года, единовременная выплата от государства составит 400 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 195 тысяч. Сделать выплаты в объеме не меньше, чем от государства, рекомендовано и регионам. То есть суммарно речь идет минимум о 800 тысячах для "новобранцев", пишет "Российская газета". Кроме единовременных выплат, при выполнении боевых задач в зоне спецоперации военнослужащий получает от 210 тысяч рублей ежемесячно.