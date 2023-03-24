Правда ли, что бюджетные места в российских вузах хотят отменить?
В России предложили отменить бюджетные места в российских вузах, но эту инициативу раскритиковали
24 марта 2023, 13:15, Анастасия Бичакова
Убрать бюджетные места из российских университетов предложили в России. Правда, это инициатива одного омбудсмена, которую не поддержали.
Сколько сейчас бесплатных мест в вузах, кто и почему хочет их отменить, разобрался amic.ru.
Кто и почему предложил отменить бюджетные места в вузах?
Отменить бюджетные места в российских вузах предложил один человек – уполномоченный по правам человека в Белгородской области Александр Панин.
Он утверждает, что в его регионе использовали все возможности целевого обучения, но достичь желаемых результатов при этом пока не получилось.
Поэтому он считает, что нужно отменить бюджетные места в российских университетах, сообщил ранее amic.ru.
"Нужно, чтобы ушёл старый термин – бесплатное обучение на бюджетной основе. Ну это какая-то халява! Не должно быть такого", – заявил омбудсмен.
Вместо бюджетных мест Панин предлагает ввести "льготный кредит" у государства. Потом студенты должны будут отрабатывать его, указал уполномоченный по правам человека.
Однако пока это всего лишь личное мнение омбудсмена. А значит, в вузах бюджетные места в ближайшее время никто отменять не будет.
Как на инициативу об отмене бюджетных мест отреагировала общественность?
С предложением Панина об отмене бюджетных мест в вузах не согласился митрополит Белгородский и Старосокольский Иоанн. Об этом сообщает go31.ru.
Россия – социальное государство, напомнил он, и такая инициатива противоречит Конституции.
Митрополит отметил, что в стране должно быть больше возможностей для бесплатного образования, в том числе высшего.
"Странно слышать <…> предложения по кредиту. Вы знаете, какая закредитованность населения России? Сколько она составляет триллионов? Включая ипотеку и так далее", – выразил он мнение.
Сколько бюджетных мест в российских университетах?
В 2022-2023 учебном году в российских вузах было 588 044 бюджетных мест – на 11 546 больше, чем в 2021-м.
"Рост продолжится и в дальнейшем: на 2023-2024 учебный год мы распределим в вузы 590 156 бюджетных мест", – уточнял глава Минобрнауки Валерий Фальков, подчёркивают на сайте ведомства.
В Алтайском госуниверситете (АлтГУ) на предстоящий учебный год обещают более 2,9 тыс. бюджетных мест. Порядка 500 из них – на современных IT-направлениях, говорилось ранее в материале amic.ru.
Напомним, в 2022-м Фальков говорил, что нынешние студенты – это будущие специалисты, от которых "зависит будущее страны".
"Наша задача – предоставить молодым людям возможность получить доступное качественное высшее образование там, где они родились и окончили школу", – добавил министр.
Правда ли, что в российских вузах будут по-новому распределять бюджетные места?
Да, правда. Теперь все бюджетные места будут распределять год в год. Это значит, что утверждение контрольных цифр приёма на 2024-2025 учебный год переносят на февраль 2024-го.
В Минобрнауки объяснили, что прежняя схема распределения не обеспечивает оперативное реагирование на изменяющуюся ситуацию, а также не способна удовлетворить потребность экономики в квалифицированных кадрах.
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