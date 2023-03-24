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Правда ли, что бюджетные места в российских вузах хотят отменить?

В России предложили отменить бюджетные места в российских вузах, но эту инициативу раскритиковали

24 марта 2023, 13:15, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Убрать бюджетные места из российских университетов предложили в России. Правда, это инициатива одного омбудсмена, которую не поддержали.

Сколько сейчас бесплатных мест в вузах, кто и почему хочет их отменить, разобрался amic.ru.

1

Кто и почему предложил отменить бюджетные места в вузах?

Отменить бюджетные места в российских вузах предложил один человек – уполномоченный по правам человека в Белгородской области Александр Панин.

Он утверждает, что в его регионе использовали все возможности целевого обучения, но достичь желаемых результатов при этом пока не получилось.

Поэтому он считает, что нужно отменить бюджетные места в российских университетах, сообщил ранее amic.ru.

"Нужно, чтобы ушёл старый термин – бесплатное обучение на бюджетной основе. Ну это какая-то халява! Не должно быть такого", – заявил омбудсмен.

Вместо бюджетных мест Панин предлагает ввести "льготный кредит" у государства. Потом студенты должны будут отрабатывать его, указал уполномоченный по правам человека.

Однако пока это всего лишь личное мнение омбудсмена. А значит, в вузах бюджетные места в ближайшее время никто отменять не будет.

2

Как на инициативу об отмене бюджетных мест отреагировала общественность?

С предложением Панина об отмене бюджетных мест в вузах не согласился митрополит Белгородский и Старосокольский Иоанн. Об этом сообщает go31.ru.

Россия – социальное государство, напомнил он, и такая инициатива противоречит Конституции.

Митрополит отметил, что в стране должно быть больше возможностей для бесплатного образования, в том числе высшего.

"Странно слышать <…> предложения по кредиту. Вы знаете, какая закредитованность населения России? Сколько она составляет триллионов? Включая ипотеку и так далее", – выразил он мнение.

3

Сколько бюджетных мест в российских университетах?

В 2022-2023 учебном году в российских вузах было 588 044 бюджетных мест – на 11 546 больше, чем в 2021-м.

"Рост продолжится и в дальнейшем: на 2023-2024 учебный год мы распределим в вузы 590 156 бюджетных мест", – уточнял глава Минобрнауки Валерий Фальков, подчёркивают на сайте ведомства.

В Алтайском госуниверситете (АлтГУ) на предстоящий учебный год обещают более 2,9 тыс. бюджетных мест. Порядка 500 из них – на современных IT-направлениях, говорилось ранее в материале amic.ru.

Напомним, в 2022-м Фальков говорил, что нынешние студенты – это будущие специалисты, от которых "зависит будущее страны".

"Наша задача – предоставить молодым людям возможность получить доступное качественное высшее образование там, где они родились и окончили школу", – добавил министр.

4

Правда ли, что в российских вузах будут по-новому распределять бюджетные места?

Да, правда. Теперь все бюджетные места будут распределять год в год. Это значит, что утверждение контрольных цифр приёма на 2024-2025 учебный год переносят на февраль 2024-го.

В Минобрнауки объяснили, что прежняя схема распределения не обеспечивает оперативное реагирование на изменяющуюся ситуацию, а также не способна удовлетворить потребность экономики в квалифицированных кадрах.

Книги / Фото: jcomp / Freepik

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НОВОСТИОбщество

Комментарии 12

  • Странный омбуцмен , чьи права защищает? Наказать его надо, презрением.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Все Панины больные на голову, или у меня сложилось ложное впечатление. Эта идея не нова и уже много лет работает в пиндосии. В сети много видео где благодарные выпускники пиндосии с восхищением и радостью рассказывают как здорово оплачивать кредит на учёбу в течении 10-15 лет после учёбы.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Зачем вообще придавать значение словам какого-то занюханного провинциального клерка? Он никто и звать его никак. Давайте интересоваться мнением всех клоунов каких сможете найти...
    24 марта, Гость   Ответить
  • Кстати небезосноаательные заявления. Высшее образование, это не средняя школа, которая по конституции должна быть у каждого гражданина РФ. Соответственно знания ВУЗов должны быть оплачены государством тем, кто по окончании будет эти знания применять на практике, а не пойдёт работать продавцом моторного масла или телефонов. Считаю что на бюджетные места необходимо вернуть практику распределения. Если государство обучает специалиста значит никому то нужен, где-то его ждут. И деньги потрачены не зря. А продавать шмотки на кассе можно и с 9ью классами образования
    24 марта, Гость   Ответить
  • У Панина какое образование? Где и как он его получил?
    24 марта, Гость   Ответить
  • какое счастье, что моя дочь УЖЕ студентка
    24 марта, Гость   Ответить
  • Цирк бесплатный: Чиновник не смог найти рабов трудиться за копейки и решил что в этом виновато бюджетное финансирование образования, а церковник говорит, что со смердов и ипотек хватит, чувствует наверно, что могут перегнуть, и с ним как 1917 с такими как они поступят))
    24 марта, Гость   Ответить
  • Ну не сможет 80% населения оплатить образование своим детям. Откуда возьмутся инженеры, врачи, учителя? Все в кассиры и блогеры пойдут
    24 марта, Гость   Ответить
  • Ну не сможет 80% населения оплатить образование своим детям. --- Сможет. Россия Великая Страна!
    24 марта, Гость   Ответить
  • Ну не сможет 80% населения оплатить образование своим детям. —————- Вы правы. Если перестать учить бесплатно, то мы скатимся в средневековье.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Вопрос не простой. Сколько представителей Казахстана и других государств занимают бюджетные места в вузах Алтайского края? Им исправно платят стипендии и пр. Эти блага за счет наших налогов. Не так ли?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Граждан Казахстана можно и не учить бесплатно, если это практикуется, а своих граждан учить надо
    24 марта, Гость   Ответить
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