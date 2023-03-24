Отменить бюджетные места в российских вузах предложил один человек – уполномоченный по правам человека в Белгородской области Александр Панин.

Он утверждает, что в его регионе использовали все возможности целевого обучения, но достичь желаемых результатов при этом пока не получилось.

Поэтому он считает, что нужно отменить бюджетные места в российских университетах, сообщил ранее amic.ru.

"Нужно, чтобы ушёл старый термин – бесплатное обучение на бюджетной основе. Ну это какая-то халява! Не должно быть такого", – заявил омбудсмен.

Вместо бюджетных мест Панин предлагает ввести "льготный кредит" у государства. Потом студенты должны будут отрабатывать его, указал уполномоченный по правам человека.

Однако пока это всего лишь личное мнение омбудсмена. А значит, в вузах бюджетные места в ближайшее время никто отменять не будет.