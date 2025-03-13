Со слов врача, мозг телеведущего может не выдержать такой операции из-за комы

13 марта 2025, 13:01, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

Российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян находится в коме уже более двух месяцев. Некоторые СМИ, ссылаясь на пожелавших сохранить анонимность медсестер, сообщили, что его сердце истощено. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-кардиолога Юрия Серебрянского.

С его слов, шансы выжить у Кеосаяна есть. Однако вопрос о пересадке сердца все же нужно было решать.

"Но из-за комы мозг может не "потянуть" такую операцию", – отметил кардиолог.

Говоря об "истощенном сердце", врач уточнил, что речь идет об истощении резервных возможностей органа к эффективной работе кровообращения. При таких ситуациях пациента подключают к аппарату искусственного кровообращения. С помощью него этот процесс может продолжаться еще какое-то время.

Также Серебрянский подчеркнул: важно, чтобы мозг в состоянии комы не погиб полностью. Если это все же произойдет, то решение о продолжении либо прекращении стимуляции пациента должен принять консилиум. Однако врач утверждает, что в такой ситуации каждый случай индивидуален. Многое зависит от состояния организма и дополнительных возможностей.

Вопрос о пересадке сердца может встать, если мозг сохранил свои функции.

"Если мозг сохранил свою жизнь, то может стоять вопрос о пересадке сердца. Если донора найдут, то орган пересадят. Врачи все силы и ресурсы бросают для того, чтобы спасти жизнь человека", – пояснил Серебрянский.

Напомним, 9 января 2025 года стало известно, что российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. При этом в больницу он попал еще в декабре 2024-го. Врачи оценили состояние телеведущего как крайне тяжелое, таким оно остается и до сих пор.

Ранее Кеосаян перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Причиной нынешней госпитализации также стали сердечные проблемы. Именно они привели к клинической смерти режиссера и его последующей коме, выход из которой затянулся надолго.