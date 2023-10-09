Рассказываем, какие пособия повысят и кто может рассчитывать на максимальные выплаты

09 октября 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Выплаты по больничному в России будут увеличены, сообщает Минтруд. Кроме того, в ведомстве заявляют, что изменится также размер предельных сумм пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет. На сколько вырастут все эти выплаты и когда запланировано повышение, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Когда и на сколько изменятся выплаты по больничному?

Выплаты за один день по больничному листу в России увеличат больше чем в два раза: с 2,7 тысячи до 5,7 тысячи рублей, сообщают "Известия". Однако придется подождать – произойдет это только в 2025 году. В 2024 году предельную выплату тоже поднимут, но пока до 4,1 тысячи.

Больничный лист – официально листок нетрудоспособности – документ, который подтверждает, что человек болеет, поэтому не может выполнять свои должностные обязанности и на этот период ему положено пособие. Ограничений на количество больничных листов в год нет, однако многие россияне стараются официально болеть как можно реже, перенося болезнь "на ногах", чтобы не потерять в деньгах.

А кто может рассчитывать на максимальный размер выплаты по больничному листу?

На максимальную выплату могут рассчитывать сотрудники, чей трудовой стаж составляет более 10 лет. Однако даже в этом случае не факт, что вам за каждый день болезни начислят 2,7 тысячи рублей (размер максимальной выплаты по больничному листу в 2023 году). Помимо стажа, в расчет возьмут средний заработок за последние два года, включая премии и отпускные, и от этой суммы насчитают 100%. На 80% могут рассчитывать те, кто работает от пяти до восьми лет, а те, кто трудятся меньше пяти лет, – на 60%.

На сколько поднимут пособие по беременности и уходу за ребенком?

Пособие по беременности тоже будут повышать поэтапно. Так, в 2024 году максимальный размер этого 140-дневного отпуска составит 565 562 рубля, в 2025-м – 794 356 рублей.

Предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет поднимут в 2024 году до 49 123 рублей, а в 2025-м – до 68 996 рублей. Напомним, на данный момент потолок этой выплаты равен 33 282 рублям.

Отметим, что эти пособия тоже напрямую зависят от заработной платы женщины. Как и с больничным, в расчет берут последние два года. Так, если ребенок родился в 2023 году, учитываться будут 2021 и 2022 годы. По беременности выплачивается 100% от зарплаты, по уходу за ребенком – 40%.