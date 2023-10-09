Правда ли, что в России в два раза увеличат выплаты по больничному и когда это будет?
Рассказываем, какие пособия повысят и кто может рассчитывать на максимальные выплаты
09 октября 2023, 16:25, ИА Амител
Выплаты по больничному в России будут увеличены, сообщает Минтруд. Кроме того, в ведомстве заявляют, что изменится также размер предельных сумм пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет. На сколько вырастут все эти выплаты и когда запланировано повышение, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Когда и на сколько изменятся выплаты по больничному?
Выплаты за один день по больничному листу в России увеличат больше чем в два раза: с 2,7 тысячи до 5,7 тысячи рублей, сообщают "Известия". Однако придется подождать – произойдет это только в 2025 году. В 2024 году предельную выплату тоже поднимут, но пока до 4,1 тысячи.
Больничный лист – официально листок нетрудоспособности – документ, который подтверждает, что человек болеет, поэтому не может выполнять свои должностные обязанности и на этот период ему положено пособие. Ограничений на количество больничных листов в год нет, однако многие россияне стараются официально болеть как можно реже, перенося болезнь "на ногах", чтобы не потерять в деньгах.
А кто может рассчитывать на максимальный размер выплаты по больничному листу?
На максимальную выплату могут рассчитывать сотрудники, чей трудовой стаж составляет более 10 лет. Однако даже в этом случае не факт, что вам за каждый день болезни начислят 2,7 тысячи рублей (размер максимальной выплаты по больничному листу в 2023 году). Помимо стажа, в расчет возьмут средний заработок за последние два года, включая премии и отпускные, и от этой суммы насчитают 100%. На 80% могут рассчитывать те, кто работает от пяти до восьми лет, а те, кто трудятся меньше пяти лет, – на 60%.
На сколько поднимут пособие по беременности и уходу за ребенком?
Пособие по беременности тоже будут повышать поэтапно. Так, в 2024 году максимальный размер этого 140-дневного отпуска составит 565 562 рубля, в 2025-м – 794 356 рублей.
Предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет поднимут в 2024 году до 49 123 рублей, а в 2025-м – до 68 996 рублей. Напомним, на данный момент потолок этой выплаты равен 33 282 рублям.
Отметим, что эти пособия тоже напрямую зависят от заработной платы женщины. Как и с больничным, в расчет берут последние два года. Так, если ребенок родился в 2023 году, учитываться будут 2021 и 2022 годы. По беременности выплачивается 100% от зарплаты, по уходу за ребенком – 40%.
17:10:45 09-10-2023
А че ждать то? Инфляции?
08:30:04 10-10-2023
Эта новость у нас в Алтайском крае не особо актуальна, ну если только не считать тех кто собрался идти на больничный, а перед этим за два предыдущих года имел среднемесячную зарплату более 82 000 руб. ну и само собой стаж более 8 лет. Много здесь таких, а ?
09:10:35 10-10-2023
Роман (08:30:04 10-10-2023) среднемесячную зарплату более 82 000 руб. ну и само собой стаж более 8 лет. Много здесь таких, а ? Нет. Не очень много. Они в Бахетле в очередях с полными телегами стоят в большинстве. А остальные на машинах за много миллионов, пробки на дорогах города создают.
08:58:44 10-10-2023
Ох, как писаки новость раздувают. А пояснить нищебродам, что для них ни чего не изменится.... те кто зп официально МРОТ получают, остальное в конверте - больничный минимальный. Чинушам хорошо, у кого зарплаты большие.
10:37:26 10-10-2023
Гость (08:58:44 10-10-2023) Ох, как писаки новость раздувают. А пояснить нищебродам, что... А в чем "раздутие"? Сообщили о грядущих изменениях законодательства, ничего более. А вам пора пить успокоительные.
11:03:11 10-10-2023
если ходить на больничный 2-3 раза в год то через 3 годы ты получишь рублей 500, потому что больничные не входят в средний заработок, это сделано специально что бы люди болели на ногах и заражали других.
17:05:43 10-10-2023
Как говаривал АРКАДИЙ РАЙКИН словами одного из своих героев "Могит быть могит быть"