Правда ли, что в России введут новые выплаты для неработающих родителей с детьми?
Законопроект, предлагающий новую меру поддержки, внесли в Госдуму
14 мая 2026, 08:00, ИА Амител
Российские рубли / Фото: amic.ru
Новая выплата для семей с детьми может появиться в России. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести пособие для неработающих родителей.
О том, появится ли такая мера поддержки, кому она может быть положена и какой будет ее размер, — в материале amic.ru.
1
Что за выплату для неработающих родителей предлагают ввести в России?
Речь идет о ежемесячном пособии для неработающих родителей с детьми. Законопроект, предлагающий ввести такую меру поддержки, подготовлен депутатами от фракции ЛДПР. Документ уже внесен в Госдуму, следует из парламентской электронной базы.
2
Кому предлагается платить новое пособие?
Пособие по уходу за ребенком предлагается ежемесячно выплачивать неработающим матерям либо отцам, опекунам, воспитывающим двух и более детей. При этом в документе ничего не сказано о том, какой доход должен быть в семье для назначения пособия. Соответственно, это не важно: роль играют лишь количество детей и отсутствие официальной работы.
3
В течение какого времени предлагается платить неработающим родителям?
Пособие предлагается выплачивать ежемесячно до того момента, пока ребенку не исполнится 7 лет.
«Период до 7 лет является фундаментальным для формирования здоровья, личности и навыков ребенка. До этого возраста уход и воспитание требуют постоянного присутствия одного из родителей, особенно в многодетной семье, что часто делает его трудовую занятость невозможной», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
4
А каким может быть размер выплат для неработающих родителей?
Авторы законопроекта считают, что размер пособия должен быть не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля.
Предполагается, что осуществлять выплату будет Соцфонд РФ за счет средств федерального бюджета.
5
Как депутаты объясняют необходимость такой выплаты?
В пояснительной записке говорится, что действующая система мер поддержки "покрывает" лишь период до достижения ребенком полутора лет. После этого одному из родителей приходится решать — оставаться дома, попадая в финансовую зависимость от супруга, или выходить на работу, лишая ребенка необходимого внимания.
«Необходимость выхода на работу для обеспечения семьи вынуждает родителей преждевременно прекращать непосредственный уход и воспитание детей, что противоречит интересам как семьи, так и общества в целом. Ранний выход на работу лишает родителей возможности уделять достаточное внимание формированию ценностных ориентиров и социальной адаптации детей в критически важный период их развития», — говорится в записке.Все это ведет к тому, что россияне менее охотно заводят второго, третьего и последующего ребенка, убеждены авторы инициативы. Они подчеркивают, что воспитание детей — это тоже труд, социальная значимость которого должна подчеркиваться, в том числе и финансово.
6
Каков шанс, что эту выплату действительно введут?
Неизвестно. Пока законопроект лишь внесли в Госдуму. Все будет зависеть от того, какое мнение в ходе его рассмотрения выскажут депутаты других фракций. Пока делать какие-либо выводы рано.
11:36:35 14-05-2026
Можно всю жизнь не работать
13:55:41 14-05-2026
Интересно жить в нашем царстве-государстве. Два и более ребенка - можно не работать и получать пособие. Но в то же время высказывается мнение, что через несколько лет опять будут поднимать вопрос об увеличении пенсионного возраста. Получается, я должна работать до гробовой доски, чтобы кто-то не работал, прекрасно ежемесячно получал пособие и радовался материнству/отцовству! Прям какое-то поощрение тунеядства на государственном уровне!