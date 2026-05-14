Законопроект, предлагающий новую меру поддержки, внесли в Госдуму

14 мая 2026, 08:00, ИА Амител

Российские рубли / Фото: amic.ru

Новая выплата для семей с детьми может появиться в России. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести пособие для неработающих родителей.

О том, появится ли такая мера поддержки, кому она может быть положена и какой будет ее размер, — в материале amic.ru.

1 Что за выплату для неработающих родителей предлагают ввести в России? Речь идет о ежемесячном пособии для неработающих родителей с детьми. Законопроект, предлагающий ввести такую меру поддержки, подготовлен депутатами от фракции ЛДПР. Документ уже внесен в Госдуму, следует из парламентской электронной базы

2 Кому предлагается платить новое пособие? Пособие по уходу за ребенком предлагается ежемесячно выплачивать неработающим матерям либо отцам, опекунам, воспитывающим двух и более детей. При этом в документе ничего не сказано о том, какой доход должен быть в семье для назначения пособия. Соответственно, это не важно: роль играют лишь количество детей и отсутствие официальной работы.

3 В течение какого времени предлагается платить неработающим родителям? Пособие предлагается выплачивать ежемесячно до того момента, пока ребенку не исполнится 7 лет. «Период до 7 лет является фундаментальным для формирования здоровья, личности и навыков ребенка. До этого возраста уход и воспитание требуют постоянного присутствия одного из родителей, особенно в многодетной семье, что часто делает его трудовую занятость невозможной», — говорится в пояснительной записке к законопроекту

4 А каким может быть размер выплат для неработающих родителей? Авторы законопроекта считают, что размер пособия должен быть не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля. Предполагается, что осуществлять выплату будет Соцфонд РФ за счет средств федерального бюджета.

5 Как депутаты объясняют необходимость такой выплаты? В пояснительной записке говорится, что действующая система мер поддержки "покрывает" лишь период до достижения ребенком полутора лет. После этого одному из родителей приходится решать — оставаться дома, попадая в финансовую зависимость от супруга, или выходить на работу, лишая ребенка необходимого внимания. «Необходимость выхода на работу для обеспечения семьи вынуждает родителей преждевременно прекращать непосредственный уход и воспитание детей, что противоречит интересам как семьи, так и общества в целом. Ранний выход на работу лишает родителей возможности уделять достаточное внимание формированию ценностных ориентиров и социальной адаптации детей в критически важный период их развития», — говорится в записке. Все это ведет к тому, что россияне менее охотно заводят второго, третьего и последующего ребенка, убеждены авторы инициативы. Они подчеркивают, что воспитание детей — это тоже труд, социальная значимость которого должна подчеркиваться, в том числе и финансово.