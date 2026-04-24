24 апреля 2026, 15:15, ИА Амител

Мать-героиня / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

С 2027 года выплаты за присвоение звания "Мать-героиня" будут осуществляться Социальным фондом России в автоматическом режиме, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ, которую цитирует РИА Новости.

Проект соответствующего постановления правительства опубликован на сайте нормативных правовых актов и вступит в силу с 1 января 2027 года.

«Согласно документу, выплаты будут предоставляться на основе принципов социального казначейства и проактивно, что означает их назначение без необходимости обращения за ними. Средства будут перечисляться автоматически сразу после получения награды или звания», — рассказали в ведомстве.

Эта инициатива также распространится на тех, кто будет удостоен ордена "Родительская слава" или медали ордена "Родительская слава".

Проект разработан в рамках программы цифровизации социальных услуг и предполагает передачу полномочий по выплате этих пособий от Минтруда РФ к Социальному фонду. Сейчас выплаты начисляются на основании данных, поступающих из регионов.

Размеры единовременных выплат составляют: 500 тысяч рублей для награжденных орденом "Родительская слава", 200 тысяч рублей для обладателей медали ордена "Родительская слава" и 1 миллион рублей для матерей, получивших звание "Мать-героиня".