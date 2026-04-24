Автоматические выплаты матерям-героиням введут с 2027 года
Сейчас выплаты оформляются через Минтруд на основе данных из регионов
24 апреля 2026, 15:15, ИА Амител
С 2027 года выплаты за присвоение звания "Мать-героиня" будут осуществляться Социальным фондом России в автоматическом режиме, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ, которую цитирует РИА Новости.
Проект соответствующего постановления правительства опубликован на сайте нормативных правовых актов и вступит в силу с 1 января 2027 года.
«Согласно документу, выплаты будут предоставляться на основе принципов социального казначейства и проактивно, что означает их назначение без необходимости обращения за ними. Средства будут перечисляться автоматически сразу после получения награды или звания», — рассказали в ведомстве.
Эта инициатива также распространится на тех, кто будет удостоен ордена "Родительская слава" или медали ордена "Родительская слава".
Проект разработан в рамках программы цифровизации социальных услуг и предполагает передачу полномочий по выплате этих пособий от Минтруда РФ к Социальному фонду. Сейчас выплаты начисляются на основании данных, поступающих из регионов.
Размеры единовременных выплат составляют: 500 тысяч рублей для награжденных орденом "Родительская слава", 200 тысяч рублей для обладателей медали ордена "Родительская слава" и 1 миллион рублей для матерей, получивших звание "Мать-героиня".
16:01:23 24-04-2026
А отцам героинам???
19:15:33 24-04-2026
Гость (16:01:23 24-04-2026) А отцам героинам???... Памятник.
17:31:10 24-04-2026
Только кто получил награду Мать-героиня в СССР не получат ничего даже льготы какие были и те отняли не говоря уже про материальные блага сама из таких уже проверила на себе и еще есть такие правда нас осталось по пальцам можно считать
13:27:41 25-04-2026
Гость (17:31:10 24-04-2026) Только кто получил награду Мать-героиня в СССР не получат ни... Это ж сколько лет героиням из ссср?