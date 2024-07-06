Правда ли, что в России запретили ругаться в домовых чатах и что грозит провокаторам?

Жителям России теперь следует быть более сдержанными в домовых чатах и избегать оскорблений собеседников

06 июля 2024, 07:30, ИА Амител

Мусор в подъезде, подпертые автомобили на парковке, выгул собак на игровой площадке, очередной сбор денег – эти и другие насущные проблемы ежедневно становятся поводом для конфликтов в общедомовых чатах. Зачастую словесные склоки сопровождаются оскорблениями и необоснованными обвинениями. Так быть не должно, а тех, кто держать себя в руках не умеет, будут наказывать рублем и заставят принести публичные извинения. Такие принципиальные правовые позиции высказал Первый кассационный суд, рассматривая конкретное дело о перепалке в одном из чатов. Что нужно знать жильцам, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

А что произошло в домовом чате?

В домовом чате одного из многоквартирных домов Нижегородской области произошел словесный конфликт. А дело было так. Жилец нецензурно высказал мнение о том, что его соседи, которые являются членами ТСН, тратят деньги не по прямому назначению, а на личные нужды. Свои недовольства и обвинения мужчина подкрепил не фактами, а матами.

Обиженная семейная пара подала иск в суд о защите чести и достоинства. Они указали, что "их задели обвинения, что они якобы получают две зарплаты от ТСН и при этом тратят общедомовые средства на собственные судебные процессы".

Лингвистическая экспертиза подтвердила, что в высказываниях мужчины содержится негативная информация об истцах, отягчающим фактом стала нецензурная брань. В судебном процессе ответчик утверждал, что раскаивается, цели обидеть соседей у него не было, а только хотел привлечь внимание к проблеме. Однако представить доказательства нецелевого использования денежных средств он не смог, поэтому суд постановил выплатить истцам суммарно 50 тыс. руб. Но главное, мужчину обязали опровергнуть ложные сведения также в общем чате многоквартирного дома. Если он этого не сделает, то к делу могут подключиться судебные приставы, пишет "Российская газета".

Что делать, если меня оскорбляют в домовом чате?

Конечно, бежать каждый раз в суд по пустякам не нужно: это время, нервы, деньги. Но если в вашем общедомовом чате кто-то из жильцов систематически позволяет себе лишнее, молчать или отвечать оскорблениями не стоит. Лучше решить все в правовом поле – на что и указал суд, встав на сторону истцов, подчеркнув, что этот пример должен послужить другим наукой.

За оскорбления по ст. 5.61 КоАП предусмотрен штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Кроме того, на основании решения суда о привлечении к административной ответственности человек может подать гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда и оценить его любой суммой. Заявитель может также потребовать защиты чести и достоинства и опровержения информации, пояснила РБК юрист Алла Георгиева.

В суд к заявлению нужно будет приложить доказательства – скриншоты сообщений. На их основании будет проведена лингвистическая экспертиза, а по ее результатам суд решит, привлекать человека к ответственности или нет.

А как быть, если ТСЖ действительно не выполняет свои обязанности?

Юристы отмечают, что претензии по неудовлетворительной работе ТСЖ лучше высказывать не в общедомовых чатах на матах, а в письменной форме, прикрепляя документальные доказательства. Это убережет и от иска, и, возможно, от очередного скандала.