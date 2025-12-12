В Госдуме заявили, что это необходимо для сохранения экономики и государственности

Российские интернет-пользователи активно обсуждают блокировку сервисов Google на территории страны. По мнению депутатов Госдумы, они хранят все персональные данные за рубежом, что создает серьезную угрозу для страны. Однако эксперты в области медиа считают, что такие ограничения продлятся недолго.

О том, будут ли в России запрещать работу Google-сервисов и заменять их отечественными аналогами, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что в России будут блокировать сервисы Google? Официальных заявлений о блокировке Google-сервисов не делали ни в одном российском ведомстве. Обсуждать возможный запрет в Сети стали после интервью "Газете.ru" Андрея Свинцова, члена комитета Госдумы по информационной политике. С его слов, работу сервисов могут ограничить, чтобы сохранить государственность и экономику. «Связано это с тем, что Google по-прежнему хранит все персональные данные на территории за пределами Российской Федерации – Европа, может быть, Соединенные Штаты. Для нашей страны это серьезная угроза, потому что сервисами Google пользуется огромное количество бизнеса в России, а бизнес хранит в этих облачных сервисах практически все данные о своем финансовом состоянии. И [сервисы Google] это великолепный инструмент для мониторинга состояния экономики в Российской Федерации», – отметил Свинцов. По мнению депутата, зарубежные приложения может заменить "огромное количество российских IT-решений", которые не уступают западным. Он считает, что решения, которые сегодня есть на рынке, можно быстро доработать. А также что сервисы Google могут постепенно замедлять, чтобы россияне смогли перейти на отечественные приложения. «Эти сервисы и ряд других могут постепенно также начинать замедляться, усложняться, чтобы у наших граждан был определенный период и у бизнеса на переход на российские аналоги», – подчеркнул парламентарий.

2 К чему может привести отказ от Google-сервисов в России? Если в России откажутся от иностранных сервисов, у пользователей будет меньше возможностей. Об этом в беседе с НСН заявил Иван Засурский, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ. «Думаю, мы идем по пути Китая, когда создаем закрытую систему и постепенно отключаем иностранных провайдеров. К сожалению, это приведет к ухудшению наших сервисов и наших возможностей», – сказал он. Со слов эксперта, если в России и заблокируют иностранные сервисы, то это продлится недолго: «Русские сервисы не так уж плохи. Просто, к сожалению, у нас нет 500 миллиардов долларов инвестировать в искусственный интеллект. Желательно, чтобы таких искусственных интеллектов было несколько, этого мы точно не можем. Поэтому мы обречены быть частью глобальной системы, договориться со всеми», – добавил Засурский.