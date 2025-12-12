Правда ли, что в России запретят все сервисы Google, и с чем это связано?
В Госдуме заявили, что это необходимо для сохранения экономики и государственности
12 декабря 2025, 10:47, ИА Амител
Российские интернет-пользователи активно обсуждают блокировку сервисов Google на территории страны. По мнению депутатов Госдумы, они хранят все персональные данные за рубежом, что создает серьезную угрозу для страны. Однако эксперты в области медиа считают, что такие ограничения продлятся недолго.
О том, будут ли в России запрещать работу Google-сервисов и заменять их отечественными аналогами, – в материале amic.ru.
Правда ли, что в России будут блокировать сервисы Google?
«Связано это с тем, что Google по-прежнему хранит все персональные данные на территории за пределами Российской Федерации – Европа, может быть, Соединенные Штаты. Для нашей страны это серьезная угроза, потому что сервисами Google пользуется огромное количество бизнеса в России, а бизнес хранит в этих облачных сервисах практически все данные о своем финансовом состоянии. И [сервисы Google] это великолепный инструмент для мониторинга состояния экономики в Российской Федерации», – отметил Свинцов.
«Эти сервисы и ряд других могут постепенно также начинать замедляться, усложняться, чтобы у наших граждан был определенный период и у бизнеса на переход на российские аналоги», – подчеркнул парламентарий.
К чему может привести отказ от Google-сервисов в России?
Если в России откажутся от иностранных сервисов, у пользователей будет меньше возможностей. Об этом в беседе с НСН заявил Иван Засурский, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ.
«Думаю, мы идем по пути Китая, когда создаем закрытую систему и постепенно отключаем иностранных провайдеров. К сожалению, это приведет к ухудшению наших сервисов и наших возможностей», – сказал он.
Со слов эксперта, если в России и заблокируют иностранные сервисы, то это продлится недолго:
«Русские сервисы не так уж плохи. Просто, к сожалению, у нас нет 500 миллиардов долларов инвестировать в искусственный интеллект. Желательно, чтобы таких искусственных интеллектов было несколько, этого мы точно не можем. Поэтому мы обречены быть частью глобальной системы, договориться со всеми», – добавил Засурский.
10:59:57 12-12-2025
Бабки-дедки мечтают запретить "этот ваш ынтырнет", поскольку им он "не нужон".
Ра́дива проводная, телевизер. Ну и стационарный телефон, чтоб в сельсовет не бегать, ноги не бить. И ещё газета "Правда", там страницы большие.
11:28:58 12-12-2025
Кхм... (10:59:57 12-12-2025) Бабки-дедки мечтают запретить "этот ваш ынтырнет", поскольку... Как я их понимаю! Только всё это ВЫГОДНО ПЕНСИОНЕРАМ, НО НЕВЫГОДНО ГОСУДАРСТВУ!
12:46:59 12-12-2025
Кхм... (10:59:57 12-12-2025) Бабки-дедки мечтают запретить "этот ваш ынтырнет", поскольку... Проводные радива, телевизер и телефон - вещи, которые на 100 процентов гарантировали связь и информацию.. Сегодня кто вам даст такую гарантию - тырнет или смартфон? Эти сегодняшние штучки на 100 процентов "дырявые" по контенту или личной информации, причём именно для "друзей", которые не только воруют информацию, но и стравливают людей до стрельбы.. Вы за эти плюшки или считаете, что деды просто так кровь проливали? От своего бессилия и умности скабрёзничали видимо..
12:52:52 12-12-2025
Кхм... (10:59:57 12-12-2025) Бабки-дедки мечтают запретить "этот ваш ынтырнет", поскольку... вы где таких динозавров встречали? сейчас бабки- дедки крипту майнят , геймят почище внуков и в жпт видосы клепают ☝️
17:53:56 12-12-2025
Элен без ребят (12:52:52 12-12-2025) вы где таких динозавров встречали? сейчас бабки- дедки крипт... что попало не сочиняйте и просмотрите техтренды на сегодня
13:49:37 12-12-2025
Кхм... (10:59:57 12-12-2025) Бабки-дедки мечтают запретить "этот ваш ынтырнет", поскольку... Те, кому сейчас 55-60 в свои студенческие времена вполне пользовались "писюками". И потом по жизни шли с компьютерами бок о бок. Те, кто чуть старше, на работе уже тоже вполне застали компьютерную эпоху. То есть сейчас люди лет 70, а то и 80 вполне в этом плане грамотны. Забудьте уже о своих мифических "бабках и дедках")
14:46:28 12-12-2025
Кхм... (10:59:57 12-12-2025) Бабки-дедки мечтают запретить "этот ваш ынтырнет", поскольку... Глупости пишите. Хотят запретить очень даже вменяемые люди, но задача у них одна - защитить режим и свое положение в нем любой ценой.
Посмотрите сколько лет инициаторам любой дичи и кто они: до 55 лет, владельцы "газет, заводов, пароходов", хоть и депутаты. Или, наоборот, нигде и никогда не работали, но "сладко ели и крепко спали"
22:18:19 14-12-2025
Этот гугл ест нашу информацию
11:11:56 12-12-2025
Интересно, а г-н Свинцов пользуется кнопочным телефоном или советским дисковым?
11:13:19 12-12-2025
В Госдуме заявили, что это необходимо для сохранения экономики и государственности - ???????, гугл угрожает нашей государственности и экономике, это сильно.
11:26:47 12-12-2025
А в госдумме не подумали, что современный телефон, андроид, это по сути гуглофон, и заблокировав гугл, телефон превращается в кирпич.
Готовы ли товарищи из госдуммы, предоставить проишивку телефонов граждан, под руссский сервис, если таковой появится? Или господа, айфоновцы, недопонимают сути вопроса?
12:24:43 12-12-2025
Гость (11:26:47 12-12-2025) А в госдумме не подумали, что современный телефон, андроид, ... "Госдума" это не про "подумали", она совсем про другое. )
12:54:19 12-12-2025
Гость (11:26:47 12-12-2025) А в госдумме не подумали, что современный телефон, андроид, ... много лет юзаю Хуавеи, а они не в ладах с Гуглом. пишу, кстати, с кирпича 🤣
11:57:33 12-12-2025
Правда ли, что в России запретят все сервисы Google....нет не правда.
12:00:57 12-12-2025
Гость (11:26:47 12-12-2025) А в госдумме не подумали, что современный телефон, андроид, ... Так зачем вам смартфон без интернета? А интернет постепенно превращается в тыкву - я вот прямщас в режиме реального времени наблюдаю, как народ поближе в Смоленской области ездит в какие-то локации, где еще есть островки связи, чтобы поработать. Поработать, Карл - ведь оптоволокно не протянешь по деревням и весям, там вся удаленка держалась на мобильном интернете. Думаю, скоро это ждет и нас.
12:03:14 12-12-2025
А про йафон почему молчок? у них в России все?
12:09:04 12-12-2025
Гость (12:03:14 12-12-2025) А про йафон почему молчок? у них в России все?... тык госдума айфонами пользуется
12:49:52 12-12-2025
производитель телефонов, которые я покупаю уже много лет, давно запретил сервисы Гугл и я спокойно без них обхожусь, за очень коротким списком приложений, которые есть только в гугловском маркете. но они для большинства юзеров вообще не критичные, а многие даже не знают зачем они нужны.
12:54:52 12-12-2025
Элен без ребят (12:49:52 12-12-2025) производитель телефонов, которые я покупаю уже много лет, да... А эта как обычно в своем репертуаре - если я чем-то не пользуюсь, то оно и никому не нужно) Помнится, до того она писала, как ей надоел WhatsApp, им она тоже с удовольствием не будет пользоваться, давайте запретим его совсем.
16:11:00 12-12-2025
Гость (12:54:52 12-12-2025) А эта как обычно в своем репертуаре - если я чем-то не польз... там мужуков запрещать надо - не пользуется
16:13:17 12-12-2025
Гость (12:54:52 12-12-2025) А эта как обычно в своем репертуаре - если я чем-то не польз... у вас зрительные галлюцинации, не иначе. в противном случае, прошу процитировать где я конкретно написала, про "если я не пользуюсь, значит оно никому не нужно". пс. выздоравливайте!
14:50:34 12-12-2025
Элен без ребят (12:49:52 12-12-2025) производитель телефонов, которые я покупаю уже много лет, да... Я хочу запретить идиотам оставлять комменты. Можно?
17:19:54 12-12-2025
Гость (14:50:34 12-12-2025) Я хочу запретить идиотам оставлять комменты. Можно?... Вы конкретно про без ребят?
17:49:55 12-12-2025
Гость (14:50:34 12-12-2025) Я хочу запретить идиотам оставлять комменты. Можно?... Ваше желание будет рассмотрено на ближайшей сессии. Вы кандидат номер 1. Менять провайдера не советуем. Ваш IP-адрес уже зафиксирован в МАХ. Теперь не сбежите!
13:31:24 12-12-2025
интересно бы было проверить депутата на связи с отечественными it гигантами.
ну и по теме гугл это не только поиск и облако, там много много много чего переплетенного между собой.
00:12:36 13-12-2025
Гость (13:31:24 12-12-2025) интересно бы было проверить депутата на связи с отечественны... На идиотизм их надо проверить.