Правда ли, что YouTube полностью удалят из всех российских поисковиков?
Вместо замедленной зарубежной платформы россиянам могут предлагать отечественные аналоги
22 января 2025, 12:40, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Видеосервис YouTube может в ближайшее время исчезнуть из всех российских поисковиков. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов, ссылаясь на собственные источники в IT-отрасли.
Действительно ли YouTube будет невозможно найти в отечественных поисковиках и чем это может обернуться – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что YouTube уберут из российских поисковиков?
Официально об этом не объявляли. Пока это лишь инсайдерская информация, которую опубликовал Telegram-канал "Время госзакупок". Издание ссылается на свой источник в отрасли.
"YouTube полностью исчезнет из показов российских поисковиков", – пишет Telegram-канал.Подчеркивается, что вместо этого сайта пользователям будут предлагать отечественные аналоги.
2
Что это значит? Это блокировка YouTube?
Не совсем. Это ограничение выдачи в российских поисковиках. Если вы будете что-то искать в отечественной поисковой системе, вам не будут показываться результаты из YouTube. Вместо этого будут предлагаться ссылки на Rutube, VK Видео и другие ресурсы из РФ.
3
А разве YouTube еще работает в России?
Формально – да. Никаких официальных сообщений о блокировке YouTube от Роскомнадзора не было.
При этом еще с лета сервис работает на территории РФ очень медленно – настолько, что пользоваться им практически невозможно.
4
Почему YouTube работает с замедлением?
Официальные причины до сих пор не ясны. Роскомнадзор не раз сообщал, что YouTube очень плохо работает из-за износившегося оборудования Google, которое осталось в России без обслуживания с 2022 года. Эту же информацию во время своей прямой линии озвучивал и Владимир Путин.
При этом в компании Google сообщали, что не предпринимали никаких действий к замедлению YouTube в России. Летом 2024-го Александр Хинштейн, который был тогда депутатом Госдумы, писал в своих соцсетях, что замедление – это намеренный ответ России на политическую позицию видеосервиса.
13:08:00 22-01-2025
Ура товарищи!!!
13:16:47 22-01-2025
- "Подчеркивается, что вместо этого сайта пользователям будут предлагать отечественные аналоги."---------- Тогда лучше, до лучших времен уйти к Агафье Лыковой.
13:39:34 22-01-2025
Я слушаю аудиокниги на Ютюбе, по конституции я имею на это право, не чему политиков история не учит, вечно на одни и те же грабли.
13:41:23 22-01-2025
Им даже лень закон придумать, по которому ютуб можно заблокировать, в крысу давят.
13:42:34 22-01-2025
Чтоб Хинштейну пусто было.
13:44:08 22-01-2025
все равно без трех букв уже никуда не сходишь, только в предбанник пустят ознакомиться с повесточкой.
14:01:22 22-01-2025
А зачем он в выдаче поисковой системы? У него поиск свой есть, не проще сразу на ютубе что-то искать? Это раз. И два - ну не будем пользоваться российскими поисковиками)
16:26:29 22-01-2025
Гость (14:01:22 22-01-2025) А зачем он в выдаче поисковой системы? У него поиск свой ест... а что за российские поисковики? спутник, который сожрал миллиарды и закрылся?
16:51:13 22-01-2025
Гость (16:26:29 22-01-2025) а что за российские поисковики? спутник, который сожрал милл... Как минимум Яндекс и Рамблер. Вроде еще какие-то есть, но не на слуху.
14:06:17 22-01-2025
да снесите его уже! поорут да успокоятся. тоже мне ценность. больше времени на семью будет, а книжки можно в другом месте найти или вообще начинать читать , полезнее будет
16:43:01 22-01-2025
Гость (14:06:17 22-01-2025) да снесите его уже! поорут да успокоятся. тоже мне ценность.... Может даже не будут орать. Просто тихо и молча ненавидеть власть. Похоже в этом цель запретителей.
Про чтение. Если у человека плохое зрение, не может читать глазами, выход слушать аудиокниги.
16:53:03 22-01-2025
Гость (14:06:17 22-01-2025) да снесите его уже! поорут да успокоятся. тоже мне ценность.... Какая прелесть. Вам не приходит в голову, что человек может и книги читать, и, внезапно, ютубом пользоваться? Или в вашем представлении это две взаимоисключающие опции?)
00:45:11 23-01-2025
Гость (16:53:03 22-01-2025) Какая прелесть. Вам не приходит в голову, что человек может ... А типа люди начали читать книжки тогда когда появился ютюб?
14:07:51 22-01-2025
Шила в мешке не утаишь.
14:10:10 22-01-2025
да скорее бы а то пользоваться практически нельзя а поисковики выдают ссылки на его в топе
14:43:28 22-01-2025
РКН как всегда гнет свою линию про устаревшее оборудование мол мы не причём мы не замедляли а на деле твари уже не знают как окончательно добить.
Завидуют чтоли черти? что многие смотрят ютуб через ускорители (что не всегда удобно) вы бы лучше рутуб блокнули чем ютуб, ну не будет никогда в рутубе такого контента что на ютубе.
Может пора уже от РКН отказаться? а то они уже устарели пользы никакой один вред.
14:57:53 22-01-2025
Кстати, вчера после известия о концерте Малинина смотрю в российском поисковике - никаких предложений. Обычно после имени "Александр" уже показывают варианты, Малинина среди них не было. Вот так-то ! Только во вражескои поисковике он есть.
16:13:21 22-01-2025
Ностальгировали по железному занавесу?? Так Welcome!!!
19:18:34 22-01-2025
Мимопроходящий (16:13:21 22-01-2025) Ностальгировали по железному занавесу?? Так Welcome!!!... Вы социальные гарантии и занавес не путайте
16:42:26 22-01-2025
У нас нет отечественных аналогов так что переходить некуда а прежде чем блокировать нужно создать ни в чем не уступающие аналоги а их нет
19:37:43 22-01-2025
Рутуб - это сильно))
Моей маме 78 лет. При слове "Рутуб" - плюётся и кулачком потрясает)))
20:32:15 22-01-2025
Гость (19:37:43 22-01-2025) Рутуб - это сильно))Моей маме 78 лет. При слове "Рутуб" ... Это старческое. Вряд ли вылечите. А вашей маме долгих лет жизни.
22:12:05 25-01-2025
А если появится Би би си, голос Америки, радио свобода, глушить будут опять? Ежели со спутников вещать начнут, то сбивать будут? Триумф надо показать...