Вместо замедленной зарубежной платформы россиянам могут предлагать отечественные аналоги

22 января 2025, 12:40, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Видеосервис YouTube может в ближайшее время исчезнуть из всех российских поисковиков. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов, ссылаясь на собственные источники в IT-отрасли.

Действительно ли YouTube будет невозможно найти в отечественных поисковиках и чем это может обернуться – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что YouTube уберут из российских поисковиков? Официально об этом не объявляли. Пока это лишь инсайдерская информация, которую опубликовал Telegram-канал "Время госзакупок" . Издание ссылается на свой источник в отрасли. "YouTube полностью исчезнет из показов российских поисковиков", – пишет Telegram-канал. Подчеркивается, что вместо этого сайта пользователям будут предлагать отечественные аналоги.

2 Что это значит? Это блокировка YouTube? Не совсем. Это ограничение выдачи в российских поисковиках. Если вы будете что-то искать в отечественной поисковой системе, вам не будут показываться результаты из YouTube. Вместо этого будут предлагаться ссылки на Rutube, VK Видео и другие ресурсы из РФ.

3 А разве YouTube еще работает в России? Формально – да. Никаких официальных сообщений о блокировке YouTube от Роскомнадзора не было. При этом еще с лета сервис работает на территории РФ очень медленно – настолько, что пользоваться им практически невозможно.