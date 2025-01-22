НОВОСТИОбщество

Правда ли, что YouTube полностью удалят из всех российских поисковиков?

Вместо замедленной зарубежной платформы россиянам могут предлагать отечественные аналоги

22 января 2025, 12:40, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Видеосервис YouTube может в ближайшее время исчезнуть из всех российских поисковиков. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов, ссылаясь на собственные источники в IT-отрасли.

Действительно ли YouTube будет невозможно найти в отечественных поисковиках и чем это может обернуться – в материале amic.ru.

1

Правда ли, что YouTube уберут из российских поисковиков?

Официально об этом не объявляли. Пока это лишь инсайдерская информация, которую опубликовал Telegram-канал "Время госзакупок". Издание ссылается на свой источник в отрасли.
"YouTube полностью исчезнет из показов российских поисковиков", – пишет Telegram-канал.Подчеркивается, что вместо этого сайта пользователям будут предлагать отечественные аналоги.
2

Что это значит? Это блокировка YouTube?

Не совсем. Это ограничение выдачи в российских поисковиках. Если вы будете что-то искать в отечественной поисковой системе, вам не будут показываться результаты из YouTube. Вместо этого будут предлагаться ссылки на Rutube, VK Видео и другие ресурсы из РФ.
3

А разве YouTube еще работает в России?

Формально – да. Никаких официальных сообщений о блокировке YouTube от Роскомнадзора не было.
При этом еще с лета сервис работает на территории РФ очень медленно – настолько, что пользоваться им практически невозможно.
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Почему YouTube работает с замедлением?

Официальные причины до сих пор не ясны. Роскомнадзор не раз сообщал, что YouTube очень плохо работает из-за износившегося оборудования Google, которое осталось в России без обслуживания с 2022 года. Эту же информацию во время своей прямой линии озвучивал и Владимир Путин.
При этом в компании Google сообщали, что не предпринимали никаких действий к замедлению YouTube в России. Летом 2024-го Александр Хинштейн, который был тогда депутатом Госдумы, писал в своих соцсетях, что замедление – это намеренный ответ России на политическую позицию видеосервиса.
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Стал работать еще хуже. Правда ли, что YouTube в России скоро полностью заблокируют?

Пользователи сообщают, что сервис стал плохо работать и на мобильных устройствах
НОВОСТИОбщество
интернет

Комментарии 23

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Гость

13:08:00 22-01-2025

Ура товарищи!!!

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Филипп Филиппыч

13:16:47 22-01-2025

- "Подчеркивается, что вместо этого сайта пользователям будут предлагать отечественные аналоги."---------- Тогда лучше, до лучших времен уйти к Агафье Лыковой.

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Гость

13:39:34 22-01-2025

Я слушаю аудиокниги на Ютюбе, по конституции я имею на это право, не чему политиков история не учит, вечно на одни и те же грабли.

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Гость

13:41:23 22-01-2025

Им даже лень закон придумать, по которому ютуб можно заблокировать, в крысу давят.

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Гость

13:42:34 22-01-2025

Чтоб Хинштейну пусто было.

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Гость

13:44:08 22-01-2025

все равно без трех букв уже никуда не сходишь, только в предбанник пустят ознакомиться с повесточкой.

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Гость

14:01:22 22-01-2025

А зачем он в выдаче поисковой системы? У него поиск свой есть, не проще сразу на ютубе что-то искать? Это раз. И два - ну не будем пользоваться российскими поисковиками)

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Гость

16:26:29 22-01-2025

Гость (14:01:22 22-01-2025) А зачем он в выдаче поисковой системы? У него поиск свой ест... а что за российские поисковики? спутник, который сожрал миллиарды и закрылся?

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Гость

16:51:13 22-01-2025

Гость (16:26:29 22-01-2025) а что за российские поисковики? спутник, который сожрал милл... Как минимум Яндекс и Рамблер. Вроде еще какие-то есть, но не на слуху.

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Гость

14:06:17 22-01-2025

да снесите его уже! поорут да успокоятся. тоже мне ценность. больше времени на семью будет, а книжки можно в другом месте найти или вообще начинать читать , полезнее будет

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Гость

16:43:01 22-01-2025

Гость (14:06:17 22-01-2025) да снесите его уже! поорут да успокоятся. тоже мне ценность.... Может даже не будут орать. Просто тихо и молча ненавидеть власть. Похоже в этом цель запретителей.

Про чтение. Если у человека плохое зрение, не может читать глазами, выход слушать аудиокниги.

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Гость

16:53:03 22-01-2025

Гость (14:06:17 22-01-2025) да снесите его уже! поорут да успокоятся. тоже мне ценность.... Какая прелесть. Вам не приходит в голову, что человек может и книги читать, и, внезапно, ютубом пользоваться? Или в вашем представлении это две взаимоисключающие опции?)

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Гость

00:45:11 23-01-2025

Гость (16:53:03 22-01-2025) Какая прелесть. Вам не приходит в голову, что человек может ... А типа люди начали читать книжки тогда когда появился ютюб?

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Афиноген

14:07:51 22-01-2025

Шила в мешке не утаишь.

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Гость

14:10:10 22-01-2025

да скорее бы а то пользоваться практически нельзя а поисковики выдают ссылки на его в топе

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Миша

14:43:28 22-01-2025

РКН как всегда гнет свою линию про устаревшее оборудование мол мы не причём мы не замедляли а на деле твари уже не знают как окончательно добить.

Завидуют чтоли черти? что многие смотрят ютуб через ускорители (что не всегда удобно) вы бы лучше рутуб блокнули чем ютуб, ну не будет никогда в рутубе такого контента что на ютубе.


Может пора уже от РКН отказаться? а то они уже устарели пользы никакой один вред.

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Гость

14:57:53 22-01-2025

Кстати, вчера после известия о концерте Малинина смотрю в российском поисковике - никаких предложений. Обычно после имени "Александр" уже показывают варианты, Малинина среди них не было. Вот так-то ! Только во вражескои поисковике он есть.

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Мимопроходящий

16:13:21 22-01-2025

Ностальгировали по железному занавесу?? Так Welcome!!!

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Гость

19:18:34 22-01-2025

Мимопроходящий (16:13:21 22-01-2025) Ностальгировали по железному занавесу?? Так Welcome!!!... Вы социальные гарантии и занавес не путайте

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Гость

16:42:26 22-01-2025

У нас нет отечественных аналогов так что переходить некуда а прежде чем блокировать нужно создать ни в чем не уступающие аналоги а их нет

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Гость

19:37:43 22-01-2025

Рутуб - это сильно))
Моей маме 78 лет. При слове "Рутуб" - плюётся и кулачком потрясает)))

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Гость

20:32:15 22-01-2025

Гость (19:37:43 22-01-2025) Рутуб - это сильно))Моей маме 78 лет. При слове "Рутуб" ... Это старческое. Вряд ли вылечите. А вашей маме долгих лет жизни.

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Гость

22:12:05 25-01-2025

А если появится Би би си, голос Америки, радио свобода, глушить будут опять? Ежели со спутников вещать начнут, то сбивать будут? Триумф надо показать...

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