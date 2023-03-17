По информации СМИ, Wildberries отменяет штрафы для пунктов выдачи в связи с забастовкой сотрудников

17 марта 2023, 12:33, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Всероссийская забастовка в пунктах выдачи Wildberries началась 14 марта. Некоторые ПВЗ закрылись и повесили объявления, что не приступят к работе до получения зарплаты. Протесты вызваны новой системой штрафов, которую ввело руководство маркетплейса.

Но накануне появились сообщения, что Wildberries отменяет систему санкций. Так ли это, кто вмешался в ситуацию и кто отрицает забастовки – в материале amic.ru.

1 Правда, что Роспотребнадзор вмешался в ситуацию с Wildberries? Да. Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию вокруг работы некоторых ПВЗ Wildberries, пишет "Парламентская газета". Некоторые пункты выдачи закрылись из-за забастовки сотрудников. В ведомстве считают, что протесты не должны отразиться на гарантированных правах потребителей. Речь идёт в том числе о своевременном получении заказов. "При просрочке доставки ответственность несёт продавец, а потребитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,5% от стоимости товара за день просрочки или может расторгнуть договор и вернуть уплаченные денежные средства", – подчёркивают в Роспотребнадзоре. Ранее в ситуацию с Wildberries вмешалась Госдума. С представителями компании и владельцами пунктов провели переговоры.

2 Где и почему работники ПВЗ объявили забастовку? Работники ПВЗ Wildberries объявили забастовку в нескольких российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Барнауле. Это связано с новой системой штрафов, которую ввели для пунктов выдачи в марте. Так, если покупатель вернул бракованный товар, то с работников точек могут взыскивать полную его стоимость. Некоторые сотрудники рассказали, что в счёт долга у них снимали до 100% зарплаты.

3 В Барнауле товар остаётся в пунктах выдачи? Ранее сообщалось, что бастуют семь барнаульских ПВЗ. Не работали пункты на улицах Новосибирской, 16в, и Льва Толстого. Позже число закрытых точек уменьшилось до одной, писал amic.ru. "Некоторых сотрудников буквально выгнали из пунктов выдачи, отправили недовольных в отпуск и поставили на их место других работников", – утверждают собеседники. Да, в Барнауле заказы по-прежнему остаются в пунктах выдачи. Все товары на своих местах.

4 Правда, что Wildberries отменил множество штрафов? Да, отменили более 10 тыс. штрафов, подчёркивает "Газета.ру". Компания обещает обновить систему связи с сотрудниками в ближайшее время. Чтобы увеличить скорость обработки "тикетов по проблемным ситуациям". В Минцифры подчёркивают, что Wildberries временно прекратит штрафовать пункты выдачи. В своём Telegram-канале ведомство заявило, что выступает "за прозрачность работы маркетплейсов". "Wildberries борется с подменами дорогостоящих товаров, которые совершаются злоумышленниками на пунктах выдачи заказов. Но мы убеждены, что такая система контроля должна быть прозрачной для партнёров маркетплейса и с возможностью оспаривания", – добавляют в сообщении. Минцифры уточняет, что поддерживает улучшение сервисов арбитража и обратной связи с партнёрами площадки, которое предложил маркетплейс. "Необходимо в постоянном режиме развивать и совершенствовать свои сервисы и инструменты, уделяя особое внимание эффективности каналов обратной связи с продавцами и покупателями, менеджерами ПВЗ и партнёрами", – согласился замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.