"Протестующие" пункты Wildberries в Барнауле продолжают принимать и хранить заказы

Однако двери точек остаются закрытыми

16 марта 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Из "протестующих" пунктов выдачи Wildberries в Барнауле не вывозили и не вывозят вещи. Ранее в компании заявили, что будут перемещать товары из "бунтующих" точек в работающие. Однако сотрудники маркетплейса рассказали amic.ru, что в Барнауле пока все заказы остаются на своих местах.

На данный момент в краевой столице закрыт только один пункт выдачи, остальные работают. Утром 15 марта "бунтующих" отделений Wildberries было семь, однако уже к вечеру их число сократилось до двух. Работница второго оставшегося пункта решила открыть точку 16 марта, потому что больше не видит смысла протестовать, призналась она amic.ru.

Другие "протестующие" пункты открылись под давлением руководства. Со слов работников, начальство угрожало им увольнением и приглашением прокуратуры.

"Некоторых сотрудников буквально выгнали из пунктов выдачи, отправили недовольных в отпуск и поставили на их место других работников", – рассказали собеседники.

Напомним, в Барнауле протест работников Wildberries начался 14 марта. Как выяснилось, с них могли списывать до 100% зарплаты – в счёт долга за возврат бракованного товара на склад. На данный момент сотрудники "бунтующих" пунктов продолжают принимать товары, однако двери точек остаются закрытыми.

Ранее amic.ru выяснил, что происходит с Wildberries и чем до сих пор недовольны протестующие.