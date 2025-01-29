Правительство РФ одобрило реконструкцию аэропорта в Горно-Алтайске за 10 млрд рублей
Подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения
29 января 2025, 14:50, ИА Амител
Правительство России утвердило распоряжение о реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске, информируют власти Республики Алтай в своем Telegram-канале.
"Подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения, на основе которого будет идти реконструкция аэропорта в Горно-Алтайске", – говорится в сообщении.
В аэропорту создадут новую рулежную дорожку, здание аварийно-спасательной станции, очистные сооружения, трансформаторные подстанции. Реконструируют взлетно-посадочную полосу, действующие рулежные дорожки, перрон, систему светосигнального оборудования.
Обновленный аэропортовый комплекс к 2030 году сможет принимать свыше 1,3 млн пассажиров в год. Общая стоимость проекта составляет более 10 млрд рублей, из которых почти 7,9 млрд – средства федерального бюджета и более 2,2 млрд – частные инвестиции.Ранее глава региона Андрей Турчак рассказал, что мощности аэропорта уже давно не соответствуют реальному пассажиропотоку.
"Он рассчитан на 100 тысяч пассажиров в год, но только в прошлом году принял более 400 тысяч человек", – подчеркнул Турчак.
Осенью 2024 года стало известно, что Сбербанк, владеющий аэропортом в Горно-Алтайске, получил разрешение сделать его международным.
15:01:19 29-01-2025
И чо, не будут теперь таксисты в тапочках грефончика встречать?
15:31:23 29-01-2025
Так и не набили рожу(
16:07:01 29-01-2025
Владелец Сбербанк, а стоить будут из федерального бюджета?
17:09:04 29-01-2025
Гость (16:07:01 29-01-2025) Владелец Сбербанк, а стоить будут из федерального бюджета? ... это вы еще поди не видели как КатуЯрык отработали.
20:56:12 29-01-2025
Гость (16:07:01 29-01-2025) Владелец Сбербанк, а стоить будут из федерального бюджета? ... ИИИ? Хозяин сбера-банк России. Что не ясно?
06:43:03 30-01-2025
гость (20:56:12 29-01-2025) ИИИ? Хозяин сбера-банк России. Что не ясно?... Сбер наполовину частная лавочка. построит Росавиация на государевы деньги, а прибыль будет получать Сбер и Греф...
07:43:01 30-01-2025
гость (20:56:12 29-01-2025) ИИИ? Хозяин сбера-банк России. Что не ясно?... Ты идиот ?
20:18:59 29-01-2025
А Герман Грех всё?! - вот ведь...
Пацаны гасите его в следующий раз, опорафиньте..
06:41:44 30-01-2025
сможет принимать свыше 1,3 млн пассажиров в год.
во всей республике 230 тыщ, по 4 на каждого? вы в своем уме?
08:33:37 30-01-2025
бгг (06:41:44 30-01-2025) сможет принимать свыше 1,3 млн пассажиров в год. во все... Вы правда так считаете? Летать то будут не жители Республики
11:29:00 30-01-2025
Гость (08:33:37 30-01-2025) Вы правда так считаете? Летать то будут не жители Республики... Жителей в схеме нетути.
08:50:00 30-01-2025
судя по качеству комментов к новости, нужно о какой-то резервации подумать, чтобы с шумом в башке там размещать, недолжны они с адекватами соприкасаться.
бюджетные 8 ярдов, потому что проект федерального значения.
аэропорт будет для всех типов самолетов, пропускная способность будет, кратно расти по итогу - млн с лишним.
есть информация что в планах новая Майма и филиалы, крупнейших ВУЗов.
если у бывших западных партнеров совсем шифер отлетит, то там альтернативный пункт управления. это важно
15:55:08 30-01-2025
Начинание безусловно позитивное и необходимое региону, особенно с учётом роста турпотока в это направление.