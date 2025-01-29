Подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения

29 января 2025, 14:50, ИА Амител

Аэропорт в Горно-Алтайске / Фото: Республика Алтай в Telegram / t.me/solundar04

Правительство России утвердило распоряжение о реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске, информируют власти Республики Алтай в своем Telegram-канале.

"Подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения, на основе которого будет идти реконструкция аэропорта в Горно-Алтайске", – говорится в сообщении.

В аэропорту создадут новую рулежную дорожку, здание аварийно-спасательной станции, очистные сооружения, трансформаторные подстанции. Реконструируют взлетно-посадочную полосу, действующие рулежные дорожки, перрон, систему светосигнального оборудования.

Обновленный аэропортовый комплекс к 2030 году сможет принимать свыше 1,3 млн пассажиров в год. Общая стоимость проекта составляет более 10 млрд рублей, из которых почти 7,9 млрд – средства федерального бюджета и более 2,2 млрд – частные инвестиции.Ранее глава региона Андрей Турчак рассказал, что мощности аэропорта уже давно не соответствуют реальному пассажиропотоку.

"Он рассчитан на 100 тысяч пассажиров в год, но только в прошлом году принял более 400 тысяч человек", – подчеркнул Турчак.

Осенью 2024 года стало известно, что Сбербанк, владеющий аэропортом в Горно-Алтайске, получил разрешение сделать его международным.