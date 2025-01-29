НОВОСТИТранспорт

Правительство РФ одобрило реконструкцию аэропорта в Горно-Алтайске за 10 млрд рублей

Подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения

29 января 2025, 14:50, ИА Амител

Аэропорт в Горно-Алтайске / Фото: Республика Алтай в Telegram / t.me/solundar04
Аэропорт в Горно-Алтайске / Фото: Республика Алтай в Telegram / t.me/solundar04

Правительство России утвердило распоряжение о реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске, информируют власти Республики Алтай в своем Telegram-канале.

"Подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения, на основе которого будет идти реконструкция аэропорта в Горно-Алтайске", – говорится в сообщении.

В аэропорту создадут новую рулежную дорожку, здание аварийно-спасательной станции, очистные сооружения, трансформаторные подстанции. Реконструируют взлетно-посадочную полосу, действующие рулежные дорожки, перрон, систему светосигнального оборудования.

Обновленный аэропортовый комплекс к 2030 году сможет принимать свыше 1,3 млн пассажиров в год. Общая стоимость проекта составляет более 10 млрд рублей, из которых почти 7,9 млрд – средства федерального бюджета и более 2,2 млрд – частные инвестиции.Ранее глава региона Андрей Турчак рассказал, что мощности аэропорта уже давно не соответствуют реальному пассажиропотоку.

"Он рассчитан на 100 тысяч пассажиров в год, но только в прошлом году принял более 400 тысяч человек", – подчеркнул Турчак.

Осенью 2024 года стало известно, что Сбербанк, владеющий аэропортом в Горно-Алтайске, получил разрешение сделать его международным.

Горно-Алтайский аэропорт / Фото: ga-airport.ru

Узкое горлышко. Как и когда перестроят душный и тесный аэропорт Горно-Алтайска?

Разговоры о необходимости расширения авиагавани начались еще при Александре Бердникове, продолжились при Олеге Хорохордине, но так разговорами и остались.
НОВОСТИТранспорт
Транспорт Аэропорт Республика Алтай

Комментарии 13

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Гость

15:01:19 29-01-2025

И чо, не будут теперь таксисты в тапочках грефончика встречать?

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Гость

15:31:23 29-01-2025

Так и не набили рожу(

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Гость

16:07:01 29-01-2025

Владелец Сбербанк, а стоить будут из федерального бюджета?

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Musik

17:09:04 29-01-2025

Гость (16:07:01 29-01-2025) Владелец Сбербанк, а стоить будут из федерального бюджета? ... это вы еще поди не видели как КатуЯрык отработали.

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гость

20:56:12 29-01-2025

Гость (16:07:01 29-01-2025) Владелец Сбербанк, а стоить будут из федерального бюджета? ... ИИИ? Хозяин сбера-банк России. Что не ясно?

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бгг

06:43:03 30-01-2025

гость (20:56:12 29-01-2025) ИИИ? Хозяин сбера-банк России. Что не ясно?... Сбер наполовину частная лавочка. построит Росавиация на государевы деньги, а прибыль будет получать Сбер и Греф...

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Гость

07:43:01 30-01-2025

гость (20:56:12 29-01-2025) ИИИ? Хозяин сбера-банк России. Что не ясно?... Ты идиот ?

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Олег

20:18:59 29-01-2025

А Герман Грех всё?! - вот ведь...
Пацаны гасите его в следующий раз, опорафиньте..

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бгг

06:41:44 30-01-2025

сможет принимать свыше 1,3 млн пассажиров в год.
во всей республике 230 тыщ, по 4 на каждого? вы в своем уме?

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Гость

08:33:37 30-01-2025

бгг (06:41:44 30-01-2025) сможет принимать свыше 1,3 млн пассажиров в год. во все... Вы правда так считаете? Летать то будут не жители Республики

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Musik

11:29:00 30-01-2025

Гость (08:33:37 30-01-2025) Вы правда так считаете? Летать то будут не жители Республики... Жителей в схеме нетути.

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Гость

08:50:00 30-01-2025

судя по качеству комментов к новости, нужно о какой-то резервации подумать, чтобы с шумом в башке там размещать, недолжны они с адекватами соприкасаться.

бюджетные 8 ярдов, потому что проект федерального значения.
аэропорт будет для всех типов самолетов, пропускная способность будет, кратно расти по итогу - млн с лишним.
есть информация что в планах новая Майма и филиалы, крупнейших ВУЗов.
если у бывших западных партнеров совсем шифер отлетит, то там альтернативный пункт управления. это важно

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Геннадий

15:55:08 30-01-2025

Начинание безусловно позитивное и необходимое региону, особенно с учётом роста турпотока в это направление.

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