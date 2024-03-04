Правительство выделит 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням

Часть из этой суммы также предназначена награжденным орденом или медалью "Родительская слава"

04 марта 2024, 11:05, ИА Амител

Деньги / Фото: pxhere.com

Правительство выделит еще более 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням и родителям, награжденным орденом или медалью "Родительская слава". Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как пояснили в кабмине, решение связано с увеличением числа получателей выплат. "20 млн рублей пойдет на денежное поощрение матерям-героиням, 5,5 млн рублей – награжденным орденом "Родительская слава", 5,2 млн рублей – награжденным медалью этого ордена", – сказано в пресс-релизе.

Матери-героини единоразово пoлучают 1 млн рублей. Звание присваивают с 2022 года женщинам, родившим и воспитавшим как минимум десятерых детей. Орден "Родительская слава" вручают родителям семерых и более детей, а медалью награждают воспитывающих не менее четырех детей.